聽新聞
0:00 / 0:00
黃金買點 專家：低於4700美元才安全
自從美國總統川普提名華許為聯準會主席以來，黃金及白銀的價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環，想逢低進場者眾，但民眾此時要特別注意，除了防詐之外，要觀察並研判政經情勢，尤其比起地緣政治的影響，現在更要留意的是去槓桿化跟獲利了結的效應。
一家大型金控內部評估報告即指出，由於白銀價格這幾天暴跌已影響投資人對於貴金屬價格的警戒心，也是黃金大舉回檔的重要原因。
以近兩日金價表現來看，國際金價周四每盎司還有五千○二十美元，但周五最低來到四千六百七十美元，震盪間距高達快四百美元，在周五傍晚回升至接近四千九百美元的水準，由此也可見仍有很多投資者在低點進場，才把金價又往上拉升。
專家提醒，投資人最好在四千七百美元以下的價位進場才安全。專家分析，由於二月以來，國際金價震盪幅度放大，白銀跌勢更「傳染」給黃金，形成助跌黃金的另一道新主力。
美元偏強也對以美元計價的金價形成壓力，專家分析，白銀延續劇烈下跌加深市場對貴金屬波動的警戒，亦更助跌黃金表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。