日本國會將於2月8日改選，國內多家銀行認為，日圓近期走勢維持偏弱震盪，若自民黨席次過半，日圓還將進一步走貶。

外資持續賣超台股並匯出資金，新台幣匯率昨（6）日收31.678元，貶值3分，為去年5月2日來新低，成交量22.215億美元。匯銀估外資昨日匯出約11億美元。

北富銀表示，日相高市早苗延續安倍經濟學路線，提出擴張性政策，市場對通膨預期升溫，同時日銀（日本央行）態度謹慎，市場多預期今年中以後才有望明確升息，不過也有人認為，若日圓過度疲弱、輸入性通膨再起，不排除4月有升息可能，加上外匯干預風險猶存，且受限關稅帶來的貿易壓力及美日利差顯著，預估短期日圓匯率仍偏弱，約維持155～162日圓兌1美元間。

台新銀行外匯分析師劉家瑜分析，近來避險情緒高漲，但日圓避險角色失靈，關鍵在日本大選不確定性和日本財政隱憂，預估選前日圓兌美元可能在155～160。