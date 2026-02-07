Anthropic 再推金融模型

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司5日又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究應用。

該公司表示，這款名為Claude Opus 4.6的新版本，能檢視企業數據、監管備案文件與市場資訊，並生成詳盡的金融分析報告。這類工作過去往往需要人工耗時數日才能完成。此外，Opus 4.6也將強化多項辦公功能，包括製作電子表格、簡報，以及軟體開發。

消息發布後，金融服務相關公司股價應聲下挫。FactSet Research Systems的跌幅一度深達10%，標普全球、穆迪與那斯達克股價同步大幅走低。

同日，OpenAI也推出AI程式設計助理Codex的更新版本GPT-5.3-Codex，進一步簡化程式碼撰寫與除錯流程，並可用於打造複雜的電玩與應用程式等軟體。該公司強調，產品功能已從單純寫程式，延伸至相關文件與簡報製作，例如協助製作投影片與分析用戶數據。

GPT-5.3-Codex在寫程式與推理能力皆有明顯提升，同時輸出速度較前一代提升約25%。目前該模型僅開放給ChatGPT用戶使用，後續也將逐步推向API端。