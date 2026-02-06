金融詐騙年度關鍵字揭曉 買黃金、買房、裝潢最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，據統計，國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有三個，包括「買高價資產（如黃金等）、裝潢及借貸」；國泰人壽則常接獲「買黃金、買房、帳戶被監管」三個詐騙關鍵字。

據警政署最新統計，2025年1至7月國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件逾1400件，為民眾守護11.2億元，詐騙關鍵字尤以「買黃金、裝潢款、借貸」占最多。

國泰舉例，有一名客戶至分行欲提領46萬元，聲稱為老屋裝修款，並表示將有工人到家收款。然而，客戶卻無法提供報價單、裝修照片，亦不記得家人或師傅聯絡方式，說詞反覆不一。經行員細心關懷並檢視交易紀錄，發現客戶一周前已提領45萬元，便立即通報警方，警方到場後協助聯繫該客戶家屬，確認家中並無裝修工程，並發現為假投資詐騙，成功阻止詐騙發生，避免重大財損。

同為警政署統計，國泰人壽2025年1月至11月共阻詐179件、金額逾1.39億元。從國壽攔阻案件分析，前三大詐騙樣態依序為「假投資、假交友、假檢警」。

以「假投資」詐騙案件為例，客服人員在保戶臨櫃辦理解約846萬元時，敏銳察覺「購買黃金並於虛擬平台交易」的異常行為，立即啟動關懷並協助報警，成功阻止詐騙；「假交友」案例則揭示詐騙集團利用「網路交友＋投資」雙重手法，保戶原欲再投入270萬元，經客服人員與警方合力勸阻，避免損失擴大；「假檢警」案件中，詐騙集團假冒檢警要求解約所有保單，第一線客服人員與警方聯手，終止解約流程，守住保戶退休金。