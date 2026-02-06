快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

兆豐票券50周年旺年會 慶三年業績新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐票券2026旺年會，董事長蕭玉美（中）大方送紅包、中獎率高達八成，兆豐金控總經理張傳章蒞臨給同仁鼓勵。圖／兆豐票券提供
兆豐票券2026旺年會，董事長蕭玉美（中）大方送紅包、中獎率高達八成，兆豐金控總經理張傳章蒞臨給同仁鼓勵。圖／兆豐票券提供

兆豐票券5日舉辦115年旺年會，特以「領航五十年，迎向新年度，啟動智慧未來」為主題，由兆豐票券董事長蕭玉美及董事與全體同仁一同歡聚，兆豐金控總經理張傳章也共同參與，展現集團對員工的重視與關懷。

本次活動員工中獎率高達八成以上，並表揚6位資深員工，蕭玉美致詞時感謝同仁為公司再創營運佳績，去年度公司稅後盈餘25.25億元，成長14.45%，每股獲利1.67 元，創近三年來新高，期勉今年能持續開創新局，續創佳績。

為展現導入人工智慧（AI）發展策略藍圖的決心，兆豐票券特別製作宣示影片，運用AI技術生成，宣示未來三年將導入19個AI應用場景，期許透過影片提升同仁對轉型AI的共識，實現「成為高效智能的業界標竿」的願景。

另為彰顯善盡企業社會責任及重視永續發展精神，現場也安排「114年志工服務特別獎」頒獎環節，由蕭玉美親自表揚，對積極參與公益活動的40位同仁表達肯定，除頒發年度志工時數前三名者外，今年更宣布凡參加公益活動者皆「人人有獎」。

回顧114年度，兆豐票券積極實踐ESG，除持續發展永續金融、辦理愛心捐血活動，穩定為國內血庫挹注存量外，更走入大自然，參與新北大安圳賞蝶步道生態維護，以行動守護本土棲地與生物多樣性。此外，更深耕弱勢關懷領域，與唐氏症基金會、喜樂家族、台北醫院附設悅心日照中心及華碩文教基金會等多家機構皆有合作，透過協助庇護工廠包裝禮盒、愛心發票兌獎、陪伴特殊孩童學習、為失智長者送暖及捐贈物資等多元志工服務，將愛心延伸至各個角落。

蕭玉美表示，未來兆豐票券將持續強化核心競爭力，穩步推動數位轉型與永續發展相關布局，讓獲利再創新高，並厚植幸福職場的企業文化，打造讓員工安心且能發揮專業的工作環境。

兆豐金控 公益活動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳盛沺盼聲寶營收雙位數成長 瑞智印度廠今年量產

影／劉建國飆台語歌大破音秒獲一萬元 全是女性打賞

寒冬血庫拉警報 雲林海鮮餐廳送佛跳牆號召捐血

天慈愛心功德會「點亮希望 讓愛飛揚」 發放1,157戶弱勢家庭關懷金

相關新聞

新台幣31.699距31.7僅一小步！央行不樂見預期心理 關鍵價位出手

繼外資昨日爆砍台股727億元後，今日再提領71.52億元走人，連2日來賣超798.47億元。2月來至今計5個交易日，累計...

比特幣進入熊市了嗎？ 專家分析後市關鍵指標

比特幣6日一度觸及60,062美元，相較於去年10月高點已腰斬。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，這波...

金融詐騙年度關鍵字揭曉 買黃金、買房、裝潢最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，據統計，國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有三個，包括「買高價...

全支付會員突破700萬 迎新春攜手台北富邦銀行推最高15%回饋

全支付2026年開春就傳喜訊！宣布會員數正式突破700萬人，迎來重要里程碑。適逢年節採買旺季，全支付攜手台北富邦銀行推出...

春節換新鈔 各銀行最快9日起開放兌換

為因應民眾春節前換新鈔需求，央行先前宣布選定8家金融機構為115年指定兌鈔地點，另外北富銀行、中信銀行、台新銀行等多家民...

安達人壽春節期間滿期金提前給付 服務專線24小時不打烊

馬年春節9天連假即將到來，安達人壽新春期間服務不停，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。