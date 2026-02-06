合庫銀響應政策積極替企業爭取資金 中小微企業專案貸款居冠

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對全球經濟局勢變動及國際貿易挑戰，合庫積極響應政府號召，主動關懷並傾聽企業的需求，配合政府推動之多項政策，全面動員提供金融支持。

合庫銀行積極配合政府因應受美國關稅影響而推動之「四大支持措施」，包含財政部為提供受影響企業貸款之「貿易融資利息減碼」、降低出口貿易風險之「輸出保險費用減免」、經濟部為協助受影響企業取得資金之「中小微企業多元發展專案貸款」及信保基金為協助出口導向企業順利取得融資之「外銷貸款優惠保證加碼」等政策，以協助企業因應所受之衝擊，並強化產業體質，減輕企業負擔。

合庫銀行在經濟部之「中小微企業多元發展專案貸款」更是交出了亮眼的成績單，截至1月30日止申請戶數共10,507戶、申請件數19,000件，申貸金額456.4億元，成果位居全體金融機構第一。且合庫同時於官方網站提供相關資訊，即時傳遞最新訊息。

除此之外，合庫銀行於114年榮獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年」成果績優銀行及中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎」、「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「0403重建相挺獎」等殊榮肯定。合庫銀行強調不僅是資金的提供者，更是企業轉型的堅實後盾。未來將持續陪伴客戶迎接挑戰、開創新局。

銀行 合庫
