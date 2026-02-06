全支付會員突破700萬 迎新春攜手台北富邦銀行推最高15%回饋

全支付2026年開春就傳喜訊！宣布會員數正式突破700萬人，迎來重要里程碑。適逢年節採買旺季，全支付攜手台北富邦銀行推出「新春好運來」加碼活動，自即日起至2月28日祭出單筆滿888元最高15%全點回饋，並加碼抽日本、韓國雙人來回機票，力拚在年貨、餐飲、服飾等節慶消費熱潮中進一步拉抬交易動能。

活動自即日起至2月28日登場，會員於全支付APP首頁完成活動登錄後，在指定通路單筆消費滿888元，即可享5%全點限量回饋，同時獲得日、韓雙人來回機票抽獎資格。抽獎次數無上限，累積消費越多，中獎機會也越高，預期將帶動年節期間有效回流。

全支付亦與台北富邦銀行合作推出卡友加碼優惠。活動期間綁定富邦信用卡並完成單筆888元以上交易者，除可享原有5%全點回饋與機票抽獎外，還能再得到額外5%全點加碼，同步參加富邦卡友限定的日韓雙人機票抽獎，等於雙重抽獎、雙重回饋，進一步提升節慶檔期的刷卡誘因。

除了新春專屬活動與富邦信用卡獨家合作外，全支付亦結合「百大品牌」常態活動，串聯年節期間多元生活消費場景，包含精選市場、品味饗樂、旅遊假期、生活育樂、風味美食、日常百選、精選夜市及全聯生活圈等，於日常消費中自然累積回饋。

消費者至指定百大品牌店家消費達門檻，即可享有原活動提供的5%全點回饋；若結合本次新春活動的5%回饋以及富邦信用卡提供的5%加碼，最高可輕鬆達成15%全點回饋。全支付透過支付流程與回饋機制的整合，讓會員在新春期間高頻、多元的生活支出中，同時兼顧付款便利與回饋累積，打造貼近生活的數位支付體驗。

全支付新春系列活動已於2026年2月1日正式起跑，無論是家庭採買、春節出遊或是朋友聚會，只要單筆消費滿888元並使用全支付付款，就有機會把全點與雙人機票全帶回家。機票中獎名單預計於2026年3月9日在全支付官方粉絲團正式公告。