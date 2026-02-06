日韓旅遊醫療保險服務再提升 台產強化「住院醫療代墊」服務

出國旅遊最令人擔憂的，莫過於突發意外或疾病所衍生的高額醫療費用。為守護國人海外旅程安全，台灣產物保險副總廖原益表示，針對保戶前往日本與韓國旅遊，即日起提供「住院醫療代墊」服務，成為繼國泰世紀產物保險之後，目前業界第二家同時於兩大國人熱門前往旅遊之地區，提供該項服務的產險公司，全面升級海外旅遊醫療保障服務。

民眾只要投保臺灣產物保險海外旅遊綜合保險，並選擇身故失能保額達新台幣1,000萬(含)元，赴日本或韓國旅遊期間，若因意外事故或突發疾病需住院治療，經當地醫院同意啟用第三方代墊機制，並填妥相關文件後，即可由臺灣產物保險合作夥伴「香港商國際奧思禮有限公司台灣分公司」，直接協助海外醫療保額內代墊住院醫療費用，以解決保戶當下無法支付高額醫療費用之困擾。

廖原益強調，短期旅客無法適用旅遊當地國民健康保險，醫療費用須全額自付，若需即時手術或施行重症治療，金額往往動輒數十萬甚至更高的金額，過往旅客須在短時間內先行支付相關醫療費用，並面臨語言溝通及跨國匯款的種種難題；如今只要撥打臺灣產物保險24小時海外急難救助專線，經確認保單符合「住院醫療代墊」服務資格，並完成簽署「海外醫療費用代墊同意書」及「理賠申請書」後，即可立即啟動代墊程序，代墊額度依醫療保額而定，最高可達新台幣100萬元。

近年隨著國人赴日、韓旅遊人次持續升高，臺灣產物保險體貼保戶需求，讓保戶在當地旅遊面臨需緊急醫療救助時，可免去複雜的申請流程亦無須先行支付龐大醫療費用。同時廖原益也提醒，民眾出國前需檢視所投保之海外旅遊保險保額是否充足，並運用保險機制轉嫁海外旅遊所面臨的各種風險，臺灣產物保險所提供「住院醫療代墊」服務，讓保戶更能安心地悠遊日、韓。