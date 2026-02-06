春節換新鈔 各銀行最快9日起開放兌換

為因應民眾春節前換新鈔需求，央行先前宣布選定8家金融機構為115年指定兌鈔地點，另外北富銀行、中信銀行、台新銀行等多家民營銀行也同步啟動換鈔服務，最早將自2月9日起開放兌換新鈔。

據央行規劃，115年指定兌鈔地點包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，兌換日程訂於2月9日至2月13日，期間7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設新鈔兌換專櫃。

除此之外，台北富邦銀行全台分行將在2月9日至2月13日連續5天開放新鈔兌換。北富銀表示，民眾如有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間。

台新銀行表示，配合央行規劃，預計自2月9日起至2月17日，攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨、走春逛街之餘，也能即時完成新鈔需求。

中信銀行表示，2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM提供限量新鈔提款服務，並推出新春加碼活動。

永豐銀行規劃於春節前3個營業日、2月11日至2月13日，於全台各分行開放換新鈔；玉山銀行則規劃於2月11日至2月13日提供新鈔兌換。