快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

春節換新鈔 各銀行最快9日起開放兌換

中央社／ 台北4日電
2026換新鈔2月9日正式開跑。記者林澔一/攝影
2026換新鈔2月9日正式開跑。記者林澔一/攝影

為因應民眾春節前換新鈔需求，央行先前宣布選定8家金融機構為115年指定兌鈔地點，另外北富銀行、中信銀行、台新銀行等多家民營銀行也同步啟動換鈔服務，最早將自2月9日起開放兌換新鈔。

據央行規劃，115年指定兌鈔地點包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，兌換日程訂於2月9日至2月13日，期間7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設新鈔兌換專櫃。

除此之外，台北富邦銀行全台分行將在2月9日至2月13日連續5天開放新鈔兌換。北富銀表示，民眾如有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間。

台新銀行表示，配合央行規劃，預計自2月9日起至2月17日，攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨、走春逛街之餘，也能即時完成新鈔需求。

中信銀行表示，2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM提供限量新鈔提款服務，並推出新春加碼活動。

永豐銀行規劃於春節前3個營業日、2月11日至2月13日，於全台各分行開放換新鈔；玉山銀行則規劃於2月11日至2月13日提供新鈔兌換。

中信銀行 換新鈔 北富銀
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

彰化春節連假路邊停車收費？彰化5鄉鎮市僅員林暫停2天

春節年假持續運動 新北運動中心推出四好康

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

相關新聞

新台幣31.699距31.7僅一小步！央行不樂見預期心理 關鍵價位出手

繼外資昨日爆砍台股727億元後，今日再提領71.52億元走人，連2日來賣超798.47億元。2月來至今計5個交易日，累計...

比特幣進入熊市了嗎？ 專家分析後市關鍵指標

比特幣6日一度觸及60,062美元，相較於去年10月高點已腰斬。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，這波...

全支付會員突破700萬 迎新春攜手台北富邦銀行推最高15%回饋

全支付2026年開春就傳喜訊！宣布會員數正式突破700萬人，迎來重要里程碑。適逢年節採買旺季，全支付攜手台北富邦銀行推出...

春節換新鈔 各銀行最快9日起開放兌換

為因應民眾春節前換新鈔需求，央行先前宣布選定8家金融機構為115年指定兌鈔地點，另外北富銀行、中信銀行、台新銀行等多家民...

安達人壽春節期間滿期金提前給付 服務專線24小時不打烊

馬年春節9天連假即將到來，安達人壽新春期間服務不停，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶...

紅包變第一桶金！北富銀建議善用兒童帳戶 七成資金投入長期投資

農曆新年將近，孩子們期待紅包的同時，父母也愈來愈重視如何讓這筆祝福化為孩子未來助力。台北富邦銀行表示，紅包是孩子一年中最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。