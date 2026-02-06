財部：公股銀中小企業振興融資 總額度擴大至3兆元

快訊

中央社／ 台北6日電

財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，截至去年底累計核貸新台幣1兆8301億餘元，考量企業資金需求，再擴大總額度至3兆元，並延長申貸期限至116年底，協助企業振興發展及轉型升級。

財政部今天透過新聞稿表示，8家公股銀行為支持中小暨微型企業經濟復甦，自112年4月以自有資金推動中小暨微型企業振興融資方案，總額度已由原定3000億元，3度調增總額度目標至1.5兆元。

財政部說明，截至114年底止，中小暨微型企業振興融資方案累計核貸1兆8301億餘元；核貸戶數共14萬4346戶，其中微型及新創事業承作戶數6萬5940戶、占比約45.68%，有效落實支持中小微企業振興的政策目標。

財政部說明，本方案原定辦理期限至114年底，但考量企業資金仍殷切，再增加融資額度1.5兆元，總額度擴大達3兆元。後續將持續督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途及政策支援目標，協助企業穩健經營，提升產業競爭力及強化營運韌性。

財政部 銀行
