新台幣31.699距31.7僅一小步！央行不樂見預期心理 關鍵價位出手

繼外資昨日爆砍台股727億元後，今日再提領71.52億元走人，連2日來賣超798.47億元。2月來至今計5個交易日，累計賣超台股達1085.6億元。今年累計賣超997.9億元。新台幣匯價下午盤，一度再貶至31.699，測31.7元關卡。

匯銀指出，央行不樂見市場預期心理，近期在關鍵價位上都會有效調控。在美元指數方面，受美國股市波動加劇影響，推升市場避險情緒，支撐美元反彈走勢，且市場預期 Fed 於 3 月利率決策會議將維持利率不變，進一步鞏固美元多頭動能，美元指數站上97.8。