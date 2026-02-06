比特幣進入熊市了嗎？ 專家分析後市關鍵指標

比特幣6日一度觸及60,062美元，相較於去年10月高點已腰斬。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，這波跌勢象徵著自2024年底以來由川普上任的「政治預期」堆疊出的漲幅已正式消化殆盡。目前全球加密市值在短時間內大幅蒸發，超過59萬人爆倉，顯示市場正在進行一場極致的「去槓桿化」，後市應留意政策實質進展及機構進場意願。

彭云嫻指出，目前市場已正式進入「成本保衛戰」。比特幣回測200週均線，目前正試圖守住約58,000美元的長期支持位，根據歷史數據，這是牛市與熊市的分水嶺；從恐慌貪婪指數來看，目前指數已墜入「極度恐懼」區間，雖然這通常是長線投資者的分批布局訊號，但在連鎖清算尚未完全停止前，短線波動風險依然極高。

彭云嫻從宏觀數據提出洞察表示，比特幣與VXN指數（那斯達克100波動率指數）呈現高度連動性。VXN反映的是市場對科技巨頭未來波動的恐懼預期，當VXN指數大幅跳升時，代表傳統機構資金正在規避風險，而比特幣作為科技領域中流動性最強、波動係數最高的資產，自然會率先成為停損的首選目標。目前VXN仍處於高位震盪，代表市場的去槓桿壓力尚未完全排空，建議投資人在VXN回落至常態區間前保持現金水位，避免在波動頂點進行高槓桿操作。

其次，受到美國1月裁員數據上升及職缺數下降，引發對經濟增速放緩的預期，不僅是加密貨幣，連白銀等傳統避險金屬都出現單日16%的劇烈震盪，顯示資金正集體撤離所有具風險屬性的資產；其三，逾27億美元的爆倉金額，揭示了市場中合約與槓桿規模過高的隱憂。彭云嫻強調，由於加密貨幣市場存在大量高槓桿合約產品，當幣價跌破關鍵支撐點位時，會觸發系統自動強制平倉，這種連鎖清算會產生連鎖反應，賣壓引發價格下跌，價格下跌又觸發更多合約爆倉，進而形成惡性循環，這正是為何幣價會在短時間內出現失控式跌勢的主因。

從投資角度來看，目前市場仍處於去槓桿化與價格探索階段，短線波動可能維持高檔，不適合追價或過度使用槓桿，歷史經驗顯示，當連鎖清算逐步結束後，市場通常會進入新的震盪區間，價格主導權也會從衍生品交易轉回現貨資金。彭云嫻建議投資人以「現貨分批布局、降低槓桿曝險」為核心策略，透過時間分散進場成本，而非嘗試預測單一低點，保留資金彈性與風險控管比報酬更重要。

展望後市，彭云嫻建議投資人應留意市場行情、政策和機構進場情形。目前比特幣價格已回落至約6萬美元，不僅跌破了2024年11月川普勝選時的起漲點，更將過去一年多來因川普紅利堆疊出的漲幅全數吐回，顯示市場正處於預期歸零的狀態，價格正在重新尋找與實質政策掛鉤的錨點；川普近期未對幣市積極表態，市場焦點轉向「政策是否能真正落地」，最近白宮、銀行與加密貨幣產業針對加密貨幣市場結構法案《Clarity Act》上仍持續拉鋸，尤其穩定幣獎勵與DeFi監管成為主要爭點，使該法案持續卡關，投資人短線可把觀察重點放在立法協商進度，因為這將直接影響市場風險偏好與資金回流節奏。

另一項指標是現貨ETF的資金進出。即便在連鎖清算的動盪中，若機構資金能保持穩定持有，將有助於比特幣在6萬美元關口建立實質底部，重新挑戰其作為「數位黃金」的避險價值。特別是摩根大通（JPMorgan）於比特幣低點逆風表態，認為比特幣的長期吸引力甚至有望超越傳統黃金，目標價有望達到26.6萬美元，反映主流金融巨頭對於加密資產「數位稀缺性」的深層認可。

彭云嫻認為，大型機構投資者與信託基金已持有相當規模的比特幣，當價格回落至當前區間，這些「聰明資金」開始展現出強大的防禦韌性。對於這些資產規模龐大的機構而言，目前的價格修正是重新平衡資產配置、強化長期持有倉位的戰略契機。