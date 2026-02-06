快訊

「豆腐媽媽」重演神仙谷悲劇？傷者未婚妻驚訝民視說法：不知負責定義

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

新春送暖 元大幸福日關懷弱勢學童

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「元大幸福日」活動邀請學童自行挑選運動服飾、鞋子作為新年禮物。（元大金控提供）
「元大幸福日」活動邀請學童自行挑選運動服飾、鞋子作為新年禮物。（元大金控提供）

農曆春節是台灣社會最具情感凝聚力的重要節日，為讓弱勢學童感受節慶溫度與社會關懷，元大金控暨元大文教基金會於2月4日、5日舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，邀請北部兩所偏鄉小學及育幼院共117位學童，在元大志工陪伴下前往知名運動用品店，自主挑選運動服飾與鞋款作為新年禮物；共有32位元大志工參與陪伴，讓孩子們提前感受溫暖而有意義的新年氛圍。

元大幸福日緣起於2012年農曆年前，時任元大文教基金會董事長杜麗莊女士，也是小朋友口中親切稱呼的「杜奶奶」洞察到，對孩子們而言，過新年最開心的時刻莫過於穿上新衣、新鞋，特地邀請育幼院學童於過年後的開學前夕，在元大志工陪伴下前往百貨公司挑選屬於自己的幸福大禮包，感受量身打造概念的新年祝福，這個意義非凡的活動傳承至今已送出近萬份大禮包，每場活動後，看著學童露出滿足的笑容，就是元大金控集團持續舉辦元大幸福日的最大動力。

元大金控（2885）落實企業回饋社會的承諾與初衷，長期投入兒少關懷，15年來共舉辦55場元大幸福日活動，在2,449位志工溫馨陪伴下，累計送出9,666份幸福大禮包，以實際行動守護孩子們的需要，攜手社會大眾一起傳遞幸福，讓愛與陪伴照亮社會每一個角落。

元大金控 陪伴 活動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

券商活絡權證交易 有獎

最牛一輪／華星光績優 元大58俏

影／赴台中山區陪長輩圍爐 賴清德總統：希望社會多關懷弱勢及長者

多檔保證金調整

相關新聞

比特幣進入熊市了嗎？ 專家分析後市關鍵指標

比特幣6日一度觸及60,062美元，相較於去年10月高點已腰斬。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，這波...

安達人壽春節期間滿期金提前給付 服務專線24小時不打烊

馬年春節9天連假即將到來，安達人壽新春期間服務不停，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶...

紅包變第一桶金！北富銀建議善用兒童帳戶 七成資金投入長期投資

農曆新年將近，孩子們期待紅包的同時，父母也愈來愈重視如何讓這筆祝福化為孩子未來助力。台北富邦銀行表示，紅包是孩子一年中最...

新台幣午盤貶2.8分　暫收31.676元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.676元，貶2.8分，成交金額8.08億美元

路透：台灣即將開放外幣債券申請雙掛牌 最快上半年可望出現首例

路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業，並拜訪券商找尋案源，最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。

台灣人壽、中信產險春節服務不打烊 滿期金提前給付

中信金旗下台灣人壽宣布，原於春節期間（2026年2月14日至2月22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。