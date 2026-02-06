聽新聞
安達人壽春節期間滿期金提前給付 服務專線24小時不打烊
馬年春節9天連假即將到來，安達人壽新春期間服務不停，包括0800保戶服務專線24小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶專區平台服務不中斷等。
因應春節期間保戶資金靈活調度的需求，安達人壽將提前給付保險商品滿期金。凡給付日期在2026年農曆春節連續假期（2月14日至2月22日）者，將提前於2026年2月12日給付，讓保戶能夠提早規劃，彈性運用資金。
安達人壽表示，春節期間服務不中斷，若保戶有任何保單相關問題，都可撥打24小時保戶服務專線0800-011-709或02-6623-3688。此外，如需查詢繳費狀況、管理保單資料，或申請資料變更，亦可透過保戶專區平台輕鬆完成，隨時掌握最新資訊。如果保戶於春節假期間需繳納保費，也可透過ATM轉帳支付，讓繳費流程更加便捷。
為迎接馬年，安達人壽推出「幸福啟程 乘風逐夢」活動，即日起至3月31日為止，成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，每一保單號碼即可獲得一個抽獎機會，贏得新加坡雙人遊輪之旅。
