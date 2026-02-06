路透：台灣即將開放外幣債券申請雙掛牌 最快上半年可望出現首例

路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業，並拜訪券商找尋案源，最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。

消息人士透露，推動債券雙掛牌是台灣推動亞洲創新籌資平台的計畫之一，近日已獲主管機關審議通過， 預計第1季末、第2季初完成法規修正即可開放申請「正在修改規章同時拜訪券商找案源，沒這麼快，看看上半年有沒有」掛牌。

消息人士指出，對於債券發行人而言，到某一交易所掛牌，考量的是投資人的需求，「要有買盤才會來掛，而且涉及到業者的利潤分配」。

另一位知情人士表示，相關規範修正會在第1季末、第2季初完成並公告，未來只要是部分或未曾在台灣發行的海外債，都可以透過承銷商申請掛牌，「像倫敦、盧森堡、新加坡都是一樣的制度，我們純粹是要與國際接軌」。

對於雙掛牌的作業進度，櫃買中心回應表示，正持續推動外幣債雙掛牌，若有明確進度會對外說明。