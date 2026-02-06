快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

路透：台灣即將開放外幣債券申請雙掛牌 最快上半年可望出現首例

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業。歐新社
路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業。歐新社

路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業，並拜訪券商找尋案源，最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。

消息人士透露，推動債券雙掛牌是台灣推動亞洲創新籌資平台的計畫之一，近日已獲主管機關審議通過， 預計第1季末、第2季初完成法規修正即可開放申請「正在修改規章同時拜訪券商找案源，沒這麼快，看看上半年有沒有」掛牌。

消息人士指出，對於債券發行人而言，到某一交易所掛牌，考量的是投資人的需求，「要有買盤才會來掛，而且涉及到業者的利潤分配」。

另一位知情人士表示，相關規範修正會在第1季末、第2季初完成並公告，未來只要是部分或未曾在台灣發行的海外債，都可以透過承銷商申請掛牌，「像倫敦、盧森堡、新加坡都是一樣的制度，我們純粹是要與國際接軌」。

對於雙掛牌的作業進度，櫃買中心回應表示，正持續推動外幣債雙掛牌，若有明確進度會對外說明。

債券 櫃買中心
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

全球複合債 攻守兼備

多重資產商品 抗波動

相關新聞

新台幣開盤貶1.2分　為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，貶1.2分

路透：台灣即將開放外幣債券申請雙掛牌 最快上半年可望出現首例

路透報導，台灣為與國際接軌，正在推動外幣債券雙掛牌的修法作業，並拜訪券商找尋案源，最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。

台灣人壽、中信產險春節服務不打烊 滿期金提前給付

中信金旗下台灣人壽宣布，原於春節期間（2026年2月14日至2月22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為...

年終獎金放大術 七家銀行數位帳戶台幣高利活存大拚場

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。