快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

AI 賦能生技新革命！輝達與禮來強強聯手、砸10億美金創實驗室

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達。路透
輝達。路透

近日輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起AI投資趨勢話題，玉山投信指出，輝達與禮來已於1月中旬正式宣布成立共同創新AI實驗室，在AI時代將以長期合作模式，嘗試加速藥物研發與臨床開發速度，未來5年雙方將共同投入最高10億美元，透過資料與算力推進新藥開發。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，本次輝達與禮來合作讓不僅讓藥物研發流程進入新的里程碑，包括加速藥物研發並縮短開發周期，同時開放AI平台給生技新創共享資源，進入更進階的製造、醫學影像和科學AI代理新應用，大幅提升藥物發現效率，此次合作也將推升AI應用擴展至臨床開發、製造與商業營運等。根據Jefferies分析師預估，未來AI在製藥業的研發支出上看300億至400億美元。

除了導入AI，不少大型企業也紛紛啟動併購活動來提升競爭力，江宜虔指出，統計2025年醫療產業併購活動明顯出現重啟潮，不論件數及金額均較前一年增加。盤點目前美國大型生物科技公司包括Abbvie、Amgen、Biogen，以及Regeneron等公司在2026年至2028年陸續有重要藥品專利權過期，預期今年在資金環境寬鬆的總體經濟環境下，併購活動將持續活絡。這些企業主要併購的疾病領域集中在癌症、心血管、代謝，以及中樞神經系統疾病等，其中心血管及代謝疾病領域包括近期熱門的減肥藥產品。

江宜虔表示，近年科技產業獨強，但從長期報酬率來看，醫療類股表現也相對出色，搭配導入AI後的醫療生化產業創新成長力看升，據統計，美國S&P500自有產業分類以來36年，醫療產業年化報酬率為11.46%，僅次於科技產業的13.96%，也優於整體S&P500指數的10.76%。

由於醫療生化產業各公司的優勢皆有所不同，江宜虔建議，優先布局美國相關醫療生化產業，而擁有高速成長之重磅藥品的公司可持續加碼，同時建議增持生物科技類股的配置，醫療器材領域看好外科手術及機器人手術公司，至於用於研究分析生物體之儀器技術的生命科學工具公司亦相對看好。

AI 科技 併購
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

生技醫療基金 價值浮現

智邦最強元月 展望正向

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

東吳大學營隊培育機器人世代人才 可獲輝達AI應用證書

相關新聞

新台幣開盤貶1.2分　為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，貶1.2分

台灣人壽、中信產險春節服務不打烊 滿期金提前給付

中信金旗下台灣人壽宣布，原於春節期間（2026年2月14日至2月22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為...

年終獎金放大術 七家銀行數位帳戶台幣高利活存大拚場

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

去年金融創新試辦案 攀高

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。