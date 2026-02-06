台灣人壽、中信產險春節服務不打烊 滿期金提前給付

中信金旗下台灣人壽宣布，原於春節期間（2026年2月14日至2月22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為匯款件者，已於2月5日起陸續匯款；給付方式為支票件，1月27日起已由服務人員轉送或掛號寄出。九天春節假期，台灣人壽持續提供各項服務，陪伴保戶馬年安康，相關內容如下：

一、線上、臨櫃服務不打烊：全臺七家分公司正常營業至2月13日。 二、0800專人服務無休：春節假期保戶有任何保險需求，可致電免費服務專線0800-099-850；專人服務時段為08：00至24：00，其餘時段可於語音信箱留言，客服人員將於次日回電； 三、保單借款資金應急：保戶春節期間若有短期資金需求，可善用ATM保單借款服務，2月11日前臨櫃辦妥ATM保單借款約定，即可在全國中國信託商業銀行ATM取得保單借款資金。 四、線上便捷理賠：春節假期民眾若有理賠需求，可至7-ELEVEN ibon「便利賠」申請，或透過台灣人壽官網「龍e賠」線上申辦理賠。五、網路投保一馬當先：年終獎金交給年金險穩健複利！台灣人壽首創業界第一張線上投保美元保單「美樂遞」，過年只要動動手指，在家就能輕鬆累積美元資產、用時間複利存一桶金。

此 外，台灣人壽子公司中國信託產險亦提供居家、行車及旅遊多元保險保障，可利用中國信託產險網路投保專區（https://b2c.ctbcins.com/TLG_B2CWEB/），選擇符合自身需求的保險商品，讓您出遊免煩惱。如車輛發生交通事故時切勿慌亂，應立即撥打電話向警方報案及中國信託產險24小時免付費服務電話0800-075-777，由專人提供諮詢服務；在海外發生意外傷害或突發疾病需要急難救助，亦可撥打24小時海外救援服務專線886-2-23266726（付費電話）由專人提供服務。