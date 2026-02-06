快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

年終獎金放大術 七家銀行數位帳戶台幣高利活存大拚場

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
數位帳戶台幣高利活存優惠方案
數位帳戶台幣高利活存優惠方案

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者祭出高利優惠，以目前市面上各家方案來看，最高年利率上看至15%。

不過，專家建議，民眾除了觀察各家優惠利率方案之外，也應該將優惠天期、條件限制等一併納入考量，綜觀市場上各家方案，已有多家數位帳戶台幣活存優惠年利率達3%以上（限定新戶），但由於優惠天期長短不一，建議民眾可先試算存滿後實際可拿到的利息有多少，而非比較活存年利率的高低。

攤開目前各家數位帳戶端出的新台幣高利活存優惠方案，聯邦銀行New New Bank數位帳戶與樂天國際銀行皆祭出新戶年利率15%，其中，聯邦銀提供新台幣10萬元以內享1個月優惠天期、樂天銀行則是提供新台幣5萬元以內額度享有10天優惠天期。以最高額度與優惠天期實際估算，聯邦新戶約可領息1,250元；樂天新戶約可領息205元。

王道銀行則提供，新台幣10萬元享2個月年利率8.8%優惠、10萬至20萬元享2個月年利率2.1%優惠，若以20萬元資金存滿2個月計算，約可領到1,820元的利息。

另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享新台幣10萬元內最多2個月3.5%的年利率優惠，以及新台幣5萬元1個月3%年利率，分別可拿到584元利息及125元利息。

專家表示，新戶台幣活存優惠天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠後，再接軌繼續舊戶活存優惠。

新台幣 數位帳戶 王道銀行
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

晶華年終獎金三個月起跳 可望稱冠業界

怕年終獎金變不見？009816一張僅1萬元左右…林艾比：不配息再投入讓複利自動滾雪球

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

領到年終獎金 她問「該不該跳槽」？網看1細節傻眼：已經是前標

相關新聞

新台幣開盤貶1.2分　為31.66元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.66元開盤，貶1.2分

台灣人壽、中信產險春節服務不打烊 滿期金提前給付

中信金旗下台灣人壽宣布，原於春節期間（2026年2月14日至2月22日）給付之生存金、滿期金等，均已提前給付，給付方式為...

年終獎金放大術 七家銀行數位帳戶台幣高利活存大拚場

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

去年金融創新試辦案 攀高

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。