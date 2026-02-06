元月外匯存底金額 攀峰

中央銀行昨（5）日公布今年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，居全球第四大，較去年12月底增加19.04億美元。外資持有國內股票及債券按市價計，連同新台幣存款餘額，達1兆2,978億美元，約當外匯存底的215%，同創新高。

對於外資持有資產占外匯底比重持續增加，是否會升高對央行的挑戰？央行外匯局長蔡烱民很有信心的表示，除非市場出現非理性預期，否則央行調節和穩定匯市不致有太大困難。目前台灣外匯存底規模仍穩居全球第四，僅次於中國大陸、日本、瑞士。

蔡烱民表示，元月主要貨幣對美元升值，和外匯存底投資運用收益，是推升外匯存底增加的主要因素。外資方面，雖然本金匯入90餘億元，但盈餘匯出也達90億元，使當月淨匯入金額降至1~2億美元左右。他坦言，元月上旬央行有進場調節提供美元供給（拋匯），如果扣除央行調節，元月的外匯存底金額會更高。