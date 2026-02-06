外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會5日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元）。聯合報系資料照
金管會5日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元）。聯合報系資料照

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大，亦是同期最大量，推升外資累積餘額攀升到3,295億美元的歷史新高，約折合新台幣10.4兆餘元，顯示外資對台股中長期仍具高度信心。

從趨勢來看，從2017年至今近十年，元月外資皆呈現淨匯入，且多為雙位數金額，反映外資習慣在年初先匯入本金、重新布局台股。今年1月更在關稅利空淡化、AI供應鏈續熱下，外資淨匯入金額明顯擴大。

近年外資淨匯出入概況
近年外資淨匯出入概況

金管會證期局副局長黃厚銘說，外資淨匯出數字是根據投資策略，和國內外經濟做動態調整，若看長期趨勢，外資還是淨匯入台股。

法人指出，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具不可取代性，加上中美進入冷靜期、地緣政治風險趨緩，及美國仍處降息循環，三大利多支撐下，外資配置台股的中長期邏輯仍在。

金管會昨日公布2026年1月外資動態。1月外資淨匯入93.97億美元，加計陸資淨匯出0.03後，外陸資共淨匯入93.94億美元，是史上同期第一大淨匯入量。

但同時間外陸資淨賣超上市櫃股票89.9億元，是同期第三大賣超量，反映外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出統計，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上，顯示外資一邊獲利了結匯出盈餘，一邊回補投資本金。

券商主管分析，1月台股表現強勁，外資在農曆春節長假前先行獲利了結、落袋為安，屬於短線操作節奏調整；而持續匯入本金，則反映外資對台股後市並未轉趨保守。

觀察史上前五大淨匯入時點，多集中於近三年，顯示外資近年對台股的配置態度已由短線操作，轉向更具結構性的長期布局。

外資 淨匯入 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股崩盤急墜…變「調節血壓」保健品背景 股友：太嗆了吧

外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

金管會：外資今年1月淨匯入93.94億美元 創近5年同期新高

台股終於有不配息再投入ETF！阿布達揭009816「自動變富」邏輯…網讚：不用盯盤最爽

相關新聞

外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大...

新台幣向31.7元靠攏

台股昨（5）日收盤跌488點，5日線失守，外資賣超逾700億元，新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，成交量...

貴金屬飆！臺銀六款馬年金銀幣漲價 最高漲幅達51%

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀(套...

外資持有資產破1.2兆美元 央行：穩匯挑戰大但不擔心

台股驚驚漲，外資持有資產規模跟著創高。央行公布今年1月底，外資持有資產折計1.2兆美元，約當外匯存底215%，雙雙創下歷...

外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

外資大砍台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣盤中一度重貶逾1角；在出口商進場拋匯、央行防守之下，貶幅隨後收斂，終場...

銀行業2025全年獲利5836億創史上新高 12月打呆近百億

金管會今日公布，銀行業去年全年稅前盈餘5836億，創歷年新高紀錄，較去年增加562.8億，主要受惠於利息和手續費增加，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。