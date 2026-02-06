新台幣向31.7元靠攏

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股昨（5）日收盤跌488點，5日線失守，外資賣超逾700億元，新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，成交量暴增至29.71億美元，以31.648收盤，貶值7.1分。

央行外匯局長蔡烱民坦言，央行昨天有進場提供美元流動性，調節供需，強調新台幣匯市仍是「淺碟型市場」。

匯銀估昨天外資匯出約15億美元。央行不常針對當日匯市細節對外說明，但蔡烱民坦言，他認同金管會主委彭金隆日前表示台股已非淺碟型市場的看法，但在新台幣匯市方面，仍是一個「淺碟」市場，新台幣非國際貨幣，難以用國際貨幣交易量衡量深度。新台幣需求以國內實質需求為主，包括投資國內有價證券、國人海外投資、進出口等。

蔡烱民認為， 以成交量判斷匯市「淺碟」或「深化」有侷限性，判斷關鍵在於預期心理是否容易導致供需失衡，甚至是因為預期心理導致整個「供給」和「需求」兩條曲線同時位移，造成價格機制失靈。

在正常情況下，兩條曲線沒有位移，當市場出現超額供給或超額需求，就會反映在價格上；但新台幣匯價出現嚴重預期心理時，就會發生曲線位移與市場失衡。因此從這個觀點看，新台幣仍是淺碟市場。預期心理造成新台幣單邊走勢，會造成市場恐慌心理。

日圓而言，日圓是國際貨幣，參與者多，交易量也大，日圓供給和需求不會出現位移，日圓升貶大都反應貨幣政策。

新台幣 市場 日圓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TISA稅負優惠今年上路？ 彭金隆：多個方案研議中

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

相關新聞

外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

去年金融創新試辦案 攀高

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，...

10年期公債利率走高

受美債殖利率攀升影響，中央銀行昨（5）日受財政部委託，標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」。本期公債最高...

臺銀金銀套幣漲價

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀（套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。