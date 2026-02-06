去年金融創新試辦案 攀高

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，創歷年新高，其中有三大創新案件聚焦普惠金融，包含玉山銀行的「Proxy Income 財力模型評估」提供信用小白貸款機會，富邦產險推出「汽車停車保障保險異業合作」，保誠人壽則與台灣大車隊合作「計程車搭乘隨身險業務」。

金管會創新處處長林羲聖指出，去年試辦案件共32件，其中，銀行局共15件、保險局11件、證期局六件，試辦業務由業者自行評估試辦期間，並向各局申請。

金管會邀集其中三項試辦案業者說明。玉山銀行自2024年9月啟動Proxy Income財力模型評估，主要解決無固定薪資、非典型工作者或信用小白過往難以向銀行借款的痛點，透過大數據整合客戶的基本資料、銀行往來紀錄、過往收入及主計處根據各行業的薪資統計數據，協助其取得信貸，截至去年11月止，申貸主力族群集中於20～40歲年齡層，受理申請件數逾8,000件，核貸件數約400件，平均核貸金額約20萬元，總貸款量逾8,000萬元。

富邦產險的汽車停車保障保險與USPACE合作，針對停車場常見的六大風險設計保障，包含車體碰撞損失、送修其間的代車費用、車內物品失竊、車門鎖和車窗等零配件損毀、零件失竊等，試辦期間為半年，目標受理1,000件，其中包含800件時時保和200件月月保，預計3月底正式發表。

保誠人壽試辦的計程車搭乘隨身險業務則以訂閱制方式，由台灣大車隊App使用訂閱，並於每次叫車時選擇是否啟動保障，有啟動才扣款，主要涵蓋身故失能、住院日額等乘車期間的保障，身故失能保額達100萬元。保誠人壽表示，試辦期間是自今年1月中旬起試辦一年，目標訂閱數為6萬件、啟動數3萬件，與台灣大車隊獨家合作。

保險 計程車 薪資
