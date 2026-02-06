凱基、三商壽採匯率會計新制

經濟日報／ 記者戴玉翔葉佳華／台北報導

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽（2867）昨（5）日董事會決議採行壽險業匯率評價新制，自今年1月1日起，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，採匯率攤銷法處理，目前壽險業已公布採用新制的共有八家。

凱基金控昨日代子公司凱基人壽公告，董事會決議依「保險財務報告編製準則」規定，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

凱基人壽表示，公司將依照「保險業財務報告編製準則」修正發布的規定辦理，並無其他額外因應措施。壽險業普遍預期，適用新制之下，除了將使財務報表更能允當表達之外，也有助於節省避險成本。

三商美邦人壽董事會亦通過重要決議，依據金融監督管理委員會「保險業財務報告編製準則」及會計研究發展基金會函釋，該公司董事會決議將依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

金管會推動匯率會計調整制度，允許符合條件的壽險公司，針對AC債券未避險之外幣匯率變動，改以攤銷方式認列，降低短期匯率波動對損益的衝擊。

財務 避險 保險
