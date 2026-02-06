10年期公債利率走高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

受美債殖利率攀升影響，中央銀行昨（5）日受財政部委託，標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」。本期公債最高得標利率為1.425%，相較於上次同年期公債（114年度甲類第10期增額公債，於2025年12月5日發行）最高得標利率1.32%，上升約10.5個基本點，顯示利率走勢明顯受到國際市場牽動。

美國10年期公債殖利率近兩個月上揚，市場解讀，主因在於投資人對新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）政策風格的預期。華許一向被視為立場偏「鷹」，但在通膨與財政壓力仍存的背景下，美國總統川普更希望華許實際決策偏「鴿」，在對華許「名鴿實鷹」的預期效應下，帶動美國10年期公債殖利率率先上行。

市場人士指出，美國10年期公債殖利率去年12月約落在4.09%，近期已攀升至約4.26%，上揚幅度達17個基本點，成為推升台灣10年期公債標售利率的主要因素。隨著華許接掌聯準會，市場預期美國公債市場波動度可能進一步放大，主因在於未來聯準會對外政策溝通方式恐趨於保守，使投資人對貨幣政策方向的不確定性升高。

就標售結果觀察，本期10年期公債投標倍數為1.53倍，顯示整體需求仍屬穩健。

美國 華許 聯準會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

受益AI伺服器及HPC大需求飆股

Fed「溝通緊縮」外界關注 理事米倫辭白宮經濟顧問

壽險業看美債波動 衝擊有限

相關新聞

外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

去年金融創新試辦案 攀高

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，...

10年期公債利率走高

受美債殖利率攀升影響，中央銀行昨（5）日受財政部委託，標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」。本期公債最高...

臺銀金銀套幣漲價

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀（套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。