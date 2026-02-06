10年期公債利率走高
受美債殖利率攀升影響，中央銀行昨（5）日受財政部委託，標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」。本期公債最高得標利率為1.425%，相較於上次同年期公債（114年度甲類第10期增額公債，於2025年12月5日發行）最高得標利率1.32%，上升約10.5個基本點，顯示利率走勢明顯受到國際市場牽動。
美國10年期公債殖利率近兩個月上揚，市場解讀，主因在於投資人對新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）政策風格的預期。華許一向被視為立場偏「鷹」，但在通膨與財政壓力仍存的背景下，美國總統川普更希望華許實際決策偏「鴿」，在對華許「名鴿實鷹」的預期效應下，帶動美國10年期公債殖利率率先上行。
市場人士指出，美國10年期公債殖利率去年12月約落在4.09%，近期已攀升至約4.26%，上揚幅度達17個基本點，成為推升台灣10年期公債標售利率的主要因素。隨著華許接掌聯準會，市場預期美國公債市場波動度可能進一步放大，主因在於未來聯準會對外政策溝通方式恐趨於保守，使投資人對貨幣政策方向的不確定性升高。
就標售結果觀察，本期10年期公債投標倍數為1.53倍，顯示整體需求仍屬穩健。
