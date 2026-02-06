臺銀金銀套幣漲價

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀（套）幣售價。其中以銀幣漲幅44至51%最大。

臺銀公告，因應近期國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，訂於2月12日起調漲下列馬年紀念金銀(套)幣售價。調漲商品包括六款：一、澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念金幣三枚組，每套售價由新台幣（下同）328,880元調整為368,880元，漲幅12.1%。

二、澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念金幣1/10英兩，單枚售價由26,880調整為29,088元，漲幅8.2%。三、二○二六福祿壽祥瑞金馬紀念金幣三枚組，每套售價由為138,880元調整為164,880元，漲幅18.7%。

四、2026福祿壽添福金馬祥瑞金幣1/5英兩，單枚售價由46,880元調整為55,380元，漲幅18.1%。

五、澳洲1英兩彩色馬年精鑄銀幣，單枚售價由6,980元調整為10,080元，漲幅達44.4%，不過，網路網購數量已售完。

六、吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣，每套售價由23,980調整為36,280元，漲幅高達51.3%，惟網購數量業已售完。

此外，包括2024歡躍新生1/2英兩彩色精鑄銀幣、迪士尼Love彩色精鑄銀幣及每塊定價3,360元的幸運女神1公克鈀金條塊網購數量均已售完。白銀近日波動劇烈，昨日晚間現貨約每英兩77美元，跌幅逾10%。

丙午馬年 售價 澳洲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

貴金屬飆！臺銀六款馬年金銀幣漲價 最高漲幅達51%

陸擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

相關新聞

外資淨匯入寫最強元月 今年來大舉回流近3,000億元

外資開年再度大舉回流。金管會昨（5）日公布，今年1月外資淨匯入93.97億美元（新台幣2,957億元），不僅創史上第四大...

保險業投資喜迎七大鬆綁 金管會引領壽險錢進基建

保險資金投資門檻大降。金管會昨（5）日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風...

凱基、三商壽採匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，壽險業者積極申請適用新制度。凱基人壽與三商美邦人壽昨（5）日董事會決議採行壽險業...

去年金融創新試辦案 攀高

為鼓勵金融機構持續創新，金管會2023年10月大幅放寬金融業可進行的業務試辦範圍，2025年金管會共核准32件試辦案件，...

10年期公債利率走高

受美債殖利率攀升影響，中央銀行昨（5）日受財政部委託，標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」。本期公債最高...

臺銀金銀套幣漲價

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀（套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。