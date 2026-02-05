壽險錢準備出籠？金管會七大鬆綁 基建、創投全面降壓

保險資金投資門檻大降。金管會5日一次宣布七大投資鬆綁，拍定壽險資金投資基礎建設，並調降創投基金、與策略產業投資的風險係數，直接壓低資本計提成本，藉此引導長期資金進場，相關措施即日起生效，壽險業今年年報計算資本適足率時，即可適用。

此次七大鬆綁中，最大亮點是政府新劃定的「基礎建設」，也是市場認為壽險業投資的最大量體，拍定風險係數是10.18%，介於公共建設與策略性產業之間。

保險局主秘劉純斌解釋，公建有主辦單位且要求公共回饋，但基建採自地自建、公共利益相對有限，因此風險係數採中間設計。

經濟部已將倉儲列為基建標的，未來AI算力中心、鐵路或高鐵等，也可能納入基建範圍，引導民間長期資金參與。

金管會指出，這次鬆綁的核心是，調降多項投資標的風險係數，降低壽險業資本占用，提高長期資金投入實體產業的誘因。

金管會區分「直接投資」，與透過私募、創投基金的「間接投資」，分別給予不同程度鬆綁。

間接投資部分，此次共有五項鬆綁。首先，保險業透過私募或創投基金投資社會福利事業，比照公共建設，適用1.28%風險係數；投資基礎建設則適用10.18%。

其次，策略性產業投資標的擴大，從原本的5+2與六大核心，新增社福、永續企業、基建與五大信賴產業，全數適用17.25%風險係數。

第三，創投基金投資大幅降壓。在500億元投資額度內，風險係數由33.75%調降至17.25%，每投資100元，資本需求幾乎減半；超過500億元部分，仍回歸33.75%，兼顧風險控管。

第四，原規定基金須全額投資公建、社福或基建，才能適用1.28%低係數，新制放寬為扣除營運成本後，只要八成資金投入相關標的，即可視同全額投資。

在直接投資方面，壽險業直接投資基礎建設，同樣適用10.18%風險係數。此外，直接投資五加二、六大核心、五大信賴產業及永續企業、及未公開發行股票，風險係數由37.5%下修至30%，降低資本壓力。