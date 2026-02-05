貴金屬飆！臺銀六款馬年金銀幣漲價 最高漲幅達51%

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀(套)幣售價。其中以銀幣漲幅44-51%最大。

臺銀公告，因應近期國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，訂於2月12日起調漲下列馬年紀念金銀(套)幣售價。調漲商品包括六款：一、澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念金幣三枚組，每套售價由新台幣（下同）328,880元調整為368,880元，漲幅12.1%。

二、澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念金幣1/10英兩，單枚售價由26,880調整為29,088元，漲幅8.2%。三、二○二六福祿壽祥瑞金馬紀念金幣三枚組，每套售價由為138,880元調整為164,880元，漲幅18.7%。

四、二○二六福祿壽添福金馬祥瑞金幣1/5英兩，單枚售價由46,880元調整為55,380元，漲幅18.1%。五、澳洲1英兩彩色馬年精鑄銀幣，單枚售價由6,980元調整為10,080元，漲幅達44.4%，不過，網路網購數量已售完。六、吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣，每套售價由23,980調整為36,280元，漲幅高達51.3%，惟網購數量業已售完。

此外，包括2024歡躍新生1/2英兩彩色精鑄銀幣、迪士尼Love彩色精鑄銀幣及每塊定價3,360元的幸運女神1公克鈀金條塊網購數量均已售完。白銀近日波動劇烈，昨日晚間現貨約每英兩77美元，跌幅逾10%。