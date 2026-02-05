快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

經典賽／美記者初步戰力預測 中華隊被歸類「志在參加」排第18

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

金管會推金融創新 玉山銀財力模型減輕申貸困難

中央社／ 台北5日電

金管會2025年核准32件試辦案，創史上新高。金管會今天分享3亮點成果，玉山銀分享運用大數據建置財力模型，可減少無法提供財力證明申貸的困擾；富邦產險則規劃跟停車場合作停車險；保誠人壽推出計程車搭乘隨身險業務。

金管會金融市場發展及創新處處長林羲聖今天表示，金管會2025年已核准32件試辦案件，分別為銀行局15件、保險局11件與證期局6件；業者會看試辦狀況申請半年或1年，試辦結束後再看成果是否調適法規落地。

金管會今天在例行記者會上分享3亮點成果，包括玉山銀行的Proxy Income財力模型評估、富邦產險攜手智慧停車平台USPACE推出停車險案，以及保誠人壽攜手55688台灣大車隊推出訂閱式投保計程車搭乘隨身險業務。

玉山銀行資深副總經理林榮華表示，此次試辦自2024年9月開始試辦半年，後來又再申請半年；隨後在2025年正式核准上線，透過大數據技術建置ProxyIncome財務模型，解決小微企業受聘者或年輕族群，因無法提供正式薪資證明而難以申貸的痛點。模型參數除了用戶資料外，也包含個人與銀行往來資料，並結合外部如主計總處針對各行業薪資統計等，推估民眾月收入，也可算出非固定薪資族群狀況。

外界關注玉山銀模型試辦成果，林榮華表示，試辦期間信貸申請件數約8000件，實際核貸件數400件，核貸規模約8000多萬元，DBR 22倍（Debt BurdenRatio，負債比）的部分還是維持在11倍左右；若有些申請仍無法核貸，才會再請對方提供其他證明文件。

金管會銀行局副局長張嘉魁說明，金管會去年9月24日已同意銀行公會所報財力評估模型符合DBR 22倍的模型控管及驗證機制，其他銀行若有模型、風險控管機制，可在符合前述規範下辦理，預期可嘉惠更多「信用小白」族群。

富邦產險則攜手USPACE，進行汽車停車保障保險嵌入異業合作案。富邦產險資深協理徐志強表示，民眾可在停車業者APP中直接投保停車險，保障範圍涵蓋停車場中的汽車碰撞損失、車內物件被偷竊、汽車零配件被拔走等，第1小時費率新台幣6到8元，停車2小時為11到13元，保費與停車費合併收取。此次試辦目標1000件，包括時時保（小時計費制）800件與月月保（月費計算制）200件，服務預計3月上線。

保誠人壽表示，此次與55688台灣大車隊合作推出「行車保護傘」，屬訂閱制保險，訂閱時不用任何費用，用戶未來叫計程車時可選擇是否啟動保障，才需付保費，計程車車程165分鐘內保費1元，希望透過碎片化保險方式，讓保險深入生活環節。

玉山銀行 模型 金管會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

終止連二年「入不敷出」 壽險業2025年保費凈流入1119億元

春節連假金融服務不打烊 金管會強化資安與防詐應變

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

相關新聞

銀行業2025全年獲利5836億創史上新高 12月打呆近百億

金管會今日公布，銀行業去年全年稅前盈餘5836億，創歷年新高紀錄，較去年增加562.8億，主要受惠於利息和手續費增加，在...

貴金屬飆！臺銀六款馬年金銀幣漲價 最高漲幅達51%

黃金及白銀等貴金屬今年成為市場焦點，因應國際貴金屬價格上漲及匯率變動等因素，臺銀將於2月12日起調漲六款馬年紀念金銀(套...

外資持有資產破1.2兆美元 央行：穩匯挑戰大但不擔心

台股驚驚漲，外資持有資產規模跟著創高。央行公布今年1月底，外資持有資產折計1.2兆美元，約當外匯存底215%，雙雙創下歷...

外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

外資大砍台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣盤中一度重貶逾1角；在出口商進場拋匯、央行防守之下，貶幅隨後收斂，終場...

金管會開放金融創新 三大亮點上線

金管會在113年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，大幅放寬金融業者可進行業務試辦的範圍，對此金管會今日指出...

央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。