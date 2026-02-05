農曆年前企業付款、個人買車潮需求旺 刺激銀行存放款成長

農曆年前企業交付貨款、個人買車和交屋等資金周轉需求旺盛，帶動銀行去年12月放款和存款總餘額成長。金管會銀行局統計，截至去年12月底，38家本國銀行的放款總餘額44兆8,205億元，較11月底增加3,417億元，較2024年同期增加2兆6,129億元，其中以周轉金和購置動產增額最多；存款總額為63兆924億元，單月增額達7,719億元，為歷史單月第四高。

銀行局副局長張嘉魁表示，國銀12月放款增幅主要來自企業和個人年底的周轉金需求增加，企業因應農曆新年消費旺季，貨款交付需求明顯提升，民營企業放款月增額1,070億元，個人方面則因年底購車、投資理財和交屋等消費需求活絡，帶動放款成長，月增額達1,734億元，政府機關和公營企業也因資金調度需求出現少數個案增貸，分別月增208億和405億元。

放款用途方面，張嘉魁表示，周轉金月增2,418億元為最多；購置動產月增額達502億元則創下史上新高，主因是部分企業如運輸業添購設備、運輸工具，以及年底汽車促銷，新車掛牌數較11月成長，帶動購置動產金額創高；不動產放款月增額437億元，主因是受市場住宅需求帶動；企業投資月增額僅60億元，則因部分企業還款到期所致。

放款12月月增額前三大銀行分別為臺銀增加868億元、兆豐銀增加589億元、元大銀增加566億元；與2024年12月同期相比，增額前三大銀行分別為中信銀3,537億元、玉山銀2,903億元、北富銀2,471億元。

存款方面，去年12月國銀存款月增額7,719億元，創史上第四高，前三大分別為2025年8月增額8,585億元、2024年12月增額7,797億元，以及2020年12月增額7,792億元。張嘉魁說明，年底存款增加主要受企業的海外貨款匯入及季節性因素影響，企業常在年底保留較多可動用的存款，以預留發放薪資獎金、支付貨款等需求。

存款12月月增額前三大銀行為兆豐銀1,501億元、華南銀1,093億元、玉山銀989億元；與2024年12月相比，增額前三大銀行為國泰世華銀5,802億元、玉山銀4,072億元、元大銀2,947億元。

獲利方面，國銀去年稅前盈餘達5,836億元，較2024年增加562.8億元，創歷史新高，獲利成長主要來自利息、手續費和投資淨收益增加，以及呆帳費用減少。其中，國內總分行全年獲利增加163.3億元、OBU增加399.5億元、海外分行增加15.9億元，大陸分行則因利息收益下滑全年獲利減少15.9億元。