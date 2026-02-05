終止連二年「入不敷出」！壽險業2025年保費凈流入1119億元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導

壽險業終止連兩年「入不敷出」。根據保發中心統計，2025年壽險業保費淨流入約1,119.5億元，相較於2023年與2024年呈現保費淨流出，情況有所改變。壽險業者指出，去年總保費收入大幅成長主因是受惠於利率變動型商品和投資型商品的新契約保費收入挹注，帶動整體業界的總保費收入增加，預期今年聯準會仍會持續降息，有利於保單銷售動能延續。

根據保發中心統計，2025年壽險保費淨流入約1,119.5億元，其中，壽險業總保費收入為2兆6,239.4億元，較2024年度總保費收入2兆4,401.5億元成長7.5%，保險給付金額2兆5,119.9億元則較2024年2兆7,097億元減少7.3％。而相較於2023年保費淨流出2,174.8億元，2024年保費淨流出2,695.5億元，終止連兩年「入不敷出」。但值得注意的是，保險給付件數卻是逐年攀升，2025年達到5,670.8萬件，寫近六年新高。

壽險業者表示，美國於2021年暴力升息，導致壽險業的舊儲蓄險紛紛被保戶解約，將資金轉買債券或基金等其他更高利率的金融商品，2022至2023年因此出現大量解約潮，且這批解約潮延續到2024年上半年，直到9月聯準會啟動降息，這波解約潮才逐漸得到緩解。

壽險業者分析，去年總保費收入大幅成長主因是受惠於利率變動型商品和投資型商品的新契約保費收入挹注，帶動整體業界的總保費收入增加。

另一家壽險業者指出，各家公司近年陸續推出美元利變型保單，市場最高宣告利率已來到4.35%，在美國進入降息循環的背景下，對民眾仍具一定吸引力，成為支撐新契約保費的重要動能之一。投資型保單方面，2025年表現同樣亮眼。12月投資型保單單月銷售達503.2億元，創下全年新高，也帶動2025年投資型保單銷售達到4,233.7億元。

展望2026年，壽險業者指出，市場普遍預期聯準會仍將延續降息方向，整體利率環境有利於保單銷售動能延續，但也提醒後續仍需留意美國與各國關稅政策所產生的後續效應，是否對全球經濟與企業獲利造成影響，進而牽動民眾的資金配置與保單購買意願。此外，若經濟出現波動，不排除部分保戶因資金或現金流需求，重新評估保單解約與資產配置策略，相關變化仍有待觀察。

壽險業 保費
銀行業2025全年獲利5836億創史上新高 12月打呆近百億

金管會今日公布，銀行業去年全年稅前盈餘5836億，創歷年新高紀錄，較去年增加562.8億，主要受惠於利息和手續費增加，在...

外資持有資產破1.2兆美元 央行：穩匯挑戰大但不擔心

台股驚驚漲，外資持有資產規模跟著創高。央行公布今年1月底，外資持有資產折計1.2兆美元，約當外匯存底215%，雙雙創下歷...

外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

外資大砍台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣盤中一度重貶逾1角；在出口商進場拋匯、央行防守之下，貶幅隨後收斂，終場...

金管會開放金融創新 三大亮點上線

金管會在113年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，大幅放寬金融業者可進行業務試辦的範圍，對此金管會今日指出...

央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

