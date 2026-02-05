日本AFTEE拓展台灣版圖 防詐可信度推升高額用戶增加17%

來自日本市占率第一的金融科技品牌AFTEE先享後付深耕台灣8年，今日AFTEE宣布最新成果指出，結盟商戶數已突破6000家、會員數即將突破200萬人，AFTEE先享後付董事長角元友樹指出，目前可說在台灣，每12人就有1人為AFTEE用戶，希望未來能比照日本母公司在日本的市占，在台灣每7人就有1人使用AFTEE。由於AFTEE的新型預警模組上線，更有助偵測詐騙或可疑交易，對此總經理山崎竜彗也表示，安全防護與高回購率已推升高額度用戶增17%。

隨著風控等級提升，AFTEE統計，目前2萬元以上的高額度用戶數成長近30%，顯示用戶信賴並密集使用AFTEE先享後付進行結帳。AFTEE也預計推出限店增額服務，針對特定高單價商戶提供更高的額度使用，此外，目前用戶個人額度上限約為5萬元，今年預計再提升額度上限，使用狀況良好的高評等會員額度可能提升至10萬，其中，像是線上課程等，目前的會員額度有提高至12萬元。

AFTEE今年在台灣還有重要策略，就是從線上發展到線下的實體通路，總經理山崎竜彗指出，目前AFTEE有90%以上的通路都是線上購物平台，未來也希望開發更多的實體通路。對此，AFTEE也積極開發線上生態圈，山崎竜彗表示，過去AFTEE先享後付主要夥伴為電子商城，線上業務發展趨於穩定成熟，接下來在2026年將廣泛開啟與線下夥伴串接導向結帳模組的合作，首波結盟進軍餐飲結帳系統，與台灣餐飲科技一站式服務的「點點全球」攜手，首批目標5,000家合作餐廳開通AFTEE先享後付，消費者使用線上點餐、桌邊掃碼、現場點餐等，結帳時透過「點點全球」的點點付DDPay即可選擇AFTEE先享後付。山崎竜彗也表示，將持續觀察並控管未付率，確保線下服務的穩健發展，並逐步拓展至更多元的實體店面類型，為消費者帶來更便利的支付環境。

而AFTEE先享後付去年宣布與7-ELEVEN建立深度合作，「7-ELEVEN取後付」服務提供多元繳費管道付款，避免消費者誤領陌生包裹，每月使用率呈30-40%逐月提升，目前可使用取後付的電商店家已逾200家並穩定成長，目標今年覆蓋度將突破3000家商戶，創新超商取貨體驗。

山崎竜彗也指出，企業導入多元支付已成為提升消費者體驗的關鍵，我們持續深化嵌入式金融服務，透過拓展AFTEE應用生態圈與提供企業技術支援，2025年營收表現相較前一年成長超過15%，並有健康的回購與黏著度表現。」展望2026年，AFTEE先享後付劍指1.5倍成長——包含業績交易總額、訂單量與消費者使用頻次等3大指標。