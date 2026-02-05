銀行業2025全年獲利5836億創史上新高 12月打呆近百億

金管會今日公布，銀行業去年全年稅前盈餘5836億，創歷年新高紀錄，較去年增加562.8億，主要受惠於利息和手續費增加，在投資淨收益由於利差與SWAP縮水所以減少；而12月單月獲利則為330.3億，較11月減少104.7億，主要和增提呆帳準備有關，另外金融商品銷售手續費也不如11月所致。

金管會今日也公布最新的中小企業放款統計，截至114年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆8884億元，較113年12月底增加5504億元，達成114年度成長目標4600億元的120%，顯示協助中小企業取得融資措施已具有相當成效。

銀行局副局長張嘉魁說明，中小企業放款在12月單月成長662億，增幅為近十年來同期的第二低，全年增加5504億元，則為近十年的第五高。對於12月的放款增加原因，主要和年底支付貨款、備貨需求的周轉金需求相關，尤其出口持續成長，銀行亦配合各部會所推出的美國關稅相關的貿易融資方案。

銀行局對國銀在12月的存放款統計也顯示，放款增加3417億，尤其以周轉金增加2418億多，而若以放款對象觀察，銀行對民營企業較上月增加1070億放款，對個人更增加1734億放款最多，因農曆春節將至消費旺季的貨款之故，還有個人消費，例如購車等消費支出，還有投資帶動的周轉金理財需求，和交屋款，因此，購屋貸款雖然成長趨緩但整體的放款仍有一定增量。

對於購置不動產、動產的增加，張嘉魁指出，市場購屋剛性需求仍持續，民眾購置不動產的需求在新青安及銀行首購房貸的辦理之下，仍持續增加，而在動產的部分，購置動產金額月增502億，增量更創歷史新高，主要在於企業貸款購置設備，例如運輸業增加電力設備等等，還有因為年底有促銷方案，也使車貸需求增加。周轉金則不論企業與個人，都和年底的資金調度需求有關。

銀行局統計，存款在去年底餘額為63兆924億，其中，7719億的單月存款總增量為史上第4高，主要和廠商的海外貨款匯入有關，還有企業在年底的資金需求，保留為存款以預留發放薪資獎金與貨款，以保有更多可動用資金。