高雄銀行董事會通過 代理總經理張榮泰真除
高雄銀行（2836）5日董事會通過代理總經理張榮泰真除案，正式派任張榮泰為高雄銀行總經理，該人事案將待金管會核准後生效。另外，張榮泰目前仍兼任本高雄銀行發言人。
高雄銀行5日發布重訊指出，高雄銀行第15屆董事會第28次會議決議通過代理總經理張榮泰正式派任為本行總經理，仍兼發言人職務，新任生效日期將等待金融監督管理委員會核准後生效。
張榮泰為第一科大（高雄科技大學前身）財金所博士，一路從高雄銀行基層做起，先後曾任高雄銀行經理、處長、副總經理，是名副其實的老高銀人，去年前任總經理徐翠梅屆齡退休，由時任副總經理的張榮泰代理總座一職，如今獲得真除，也算是預料之中。
