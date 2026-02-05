快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開放金融創新，三大亮點上線。 圖／本報資料照片
金管會在113年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，大幅放寬金融業者可進行業務試辦的範圍，對此金管會今日指出，在114年已核准32件試辦案件，創下歷年新高紀錄，其中包括了玉山銀行的「Proxy Income 財力模型評估」、富邦產險的「汽車停車保障保險嵌入異業合作」及保誠人壽的「計程車搭乘隨身險業務」等試辦案，為其中三大亮點，其中二項保險都為貼近生活需求的碎片化保險，

其中，「Proxy Income 財力模型評估」是由玉山商業銀行提出申請試辦，利用大數據（Big Data）技術、建置Proxy Income財務模型，對無固定薪資所得者推算其月收入，減輕民眾準備財力證明的負擔，也解決小微企業受聘者或年輕族群因無法提供正式薪資證明而難以申貸的痛點，有助於落實普惠金融。另金管會已於114年9月24日同意銀行公會所報財力評估模型符合DBR 22倍之模型控管及驗證機制，以及授信風險控管措施建議作法，其他銀行即可在符合前述規範下辦理，預期將嘉惠更多「信用小白」族群。

玉山銀行副總林榮華指出，2024年9月迄今，已有超過8千件申請，真正核貸件數有400多件，核貸額度最高不會超過50萬，DBR上限仍維持在11倍，平均核貸20萬元，共有8千多萬元核貸量，核貸期間大約3至5年，年紀都在20至40歲之間，一年多來發現延滯率與一般信貸客群並無顯著差異，因此顯示該財力模型符合客戶的需求。核貸不足的部分，仍會請民眾提出額外的財力證明。例如，包括帳戶往來明細，不規則形的收入，自營業者，小攤商、網紅等等，仍會去算其收入來源狀況，或是否有其他的負債以及還款明細來證明其信用良好。

「汽車停車保障保險嵌入異業合作」是由富邦產險與國內共享停車業者USPACE合作試辦，在停車業者APP中嵌入銷售汽車停車場域綜合保險，保障範圍涵蓋電能被竊、停車場域設備故障滯留等現行車險未承保項目，並採「停多久、保多久」的彈性計費方式，降低車主負擔。透過APP一站式完成投保與繳費，展現了金融服務與科技生活深度結合的便利體驗。富邦產險資深協理徐志強指出，費率跟著車主停車時間來足，若第1小時是6至8元，2小時是11至13元，停到3小時為15至17元，倘若採取月保的方式，會比每次投保更為划算。徐志強指出，希望試辦期間的試辦人數有1千人，估月保人數至少要200人，另外按次投保的人數估有800人。

「計程車搭乘隨身險業務」由保誠人壽與計程車業者台灣大車隊合作，導入UBI（依實際使用計費）概念，依民眾實際乘車時間計算保險費，提供乘車隨身保障。透過低負擔保費及APP一站式投保與收費，成功將金融服務結合生活生態圈，觸及廣大客群，達成促進市場創新與普惠金融之多重效益。保誠人壽創新長鄒純怡指出，165分鐘之內為1元保費，165至665分鐘為2元，亦即經常為一趟保費只有1元，身故失能、住院手術日額等七大類，身故失能有100萬的保障，有至少6萬人次的保險訂閱件數，而至少有3萬人次的啟動件數。

玉山銀行 保險
