外資狂砍股匯齊跌 出口商支撐新台幣爆量貶7.1分

外資大砍台股並匯出，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣盤中一度重貶逾1角；在出口商進場拋匯、央行防守之下，貶幅隨後收斂，終場收在31.648元，貶7.1分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出29.71億美元巨量。

市場對人工智慧（AI）前景疑慮再起，美股主要指數今天多收黑，美元指數走升。受美國科技股回檔、農曆年封關前獲利了結賣壓出籠影響，台股盤中下跌逾520點，終場加權指數收在31801.27點，下跌488.54點，失守32000點整數大關。

三大法人合計賣超903.8億元，其中，外資終止連2天買超，轉為大砍台股726.94億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天開盤價為31.62元，早盤最高觸及31.595元，隨著外資大舉匯出，貶幅迅速擴大，最低來到31.688元，出口商旋即進場拋匯，貶幅略為縮窄，終場貶值7.1分，匯價連2黑。

外匯交易員指出，今天外資在匯市匯出力道較大，但農曆年前許多出口商仍有台幣需求，逢高賣出美元，兩股力量略有抵銷；再加上央行不樂見新台幣單日貶幅過大，出手調節，使新台幣貶勢收斂。

外匯交易員表示，「近期台股跌，新台幣就是貶」，若明天台股續跌，新台幣不排除貶向31.7元，而出口商農曆年前的拋匯需求，仍是支撐新台幣的重要力量，預估近期匯率暫時會在31.5元至31.7元區間震盪。

根據央行統計，美元指數今天上漲0.31%，人民幣貶值0.06%、新台幣下跌0.22%、新加坡幣下跌0.25%、日圓大貶0.43%、韓元重挫0.92%。