第八家壽險業跟進 凱基人壽宣布今年起採用匯率會計新制

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

第八家壽險業跟進匯率會計新制。凱基金控（2883）5日代子公司凱基人壽公告，董事會決議自今年1月1日起，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，採用匯率攤銷法處理。

凱基人壽表示，依據金融監督管理委員會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計研究發展基金會函釋，本公司董事會決議依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

凱基人壽表示，該董事會決議事項主要是依規定辦理，並無其他額外因應措施。

近期壽險業積極採用匯率會計調整制度，5日三商美邦人壽也同步重訊公告採用匯率會計新制，加上先前已宣布的臺銀人壽、國壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、南山人壽，至今已有八家壽險公司決定採用新制。

凱基人壽 匯率 壽險業
相關新聞

央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

凱基銀試辦虛擬資產保管業務 率先導入國際保險機制

凱基銀行今日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準。凱基銀行自2018年起，率先提...

