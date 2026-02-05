第八家壽險業跟進 凱基人壽宣布今年起採用匯率會計新制

第八家壽險業跟進匯率會計新制。凱基金控（2883）5日代子公司凱基人壽公告，董事會決議自今年1月1日起，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，採用匯率攤銷法處理。

凱基人壽表示，依據金融監督管理委員會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計研究發展基金會函釋，本公司董事會決議依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

凱基人壽表示，該董事會決議事項主要是依規定辦理，並無其他額外因應措施。

近期壽險業積極採用匯率會計調整制度，5日三商美邦人壽也同步重訊公告採用匯率會計新制，加上先前已宣布的臺銀人壽、國壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、南山人壽，至今已有八家壽險公司決定採用新制。