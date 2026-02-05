三商美邦人壽宣布今年起採用壽險匯率會計新制

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，三商美邦人壽（2867）董事會5日通過重要決議，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量(AC)之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

