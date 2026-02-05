合庫歲末寒冬關懷活動 今年捐助60個團體、金額465萬元

合庫銀行致力於回饋社會，多年來關懷弱勢，在歲末年終之際舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」活動，今年共捐助60個團體、金額達465萬元、受惠人數逾7,000人，持續援助需要幫助的弱勢族群。

合庫藉由全台分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質溫暖的協助。現代社會環境變化快速，緊湊的生活步伐致使社會大眾忽略對弱勢機構與族群的照顧，合庫秉持送愛不中斷的熱忱，透過各地分行協尋亟需各界援助的單位，如照護失能長者、收容貧困兒童及身心障礙者等機構，捐助資金以提升他們的生活品質。

「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動自104年舉辦至今，每年受惠人數逾5,000人，累計捐助總金額逾3,170萬元，成果深獲各界肯定。希望藉由合庫的拋磚引玉，點滴捐資引領國人對社會公益的關注，為寒冷的冬季注入正向的暖流。

合庫表示，以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧為核心公益策略，關懷體恤地方弱勢，整合運用金融核心職能與影響力來解決社會與環境挑戰；同時秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，凝聚集團資源以共創環境永續、樂活健康的美好社會。