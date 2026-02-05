快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

合庫歲末寒冬關懷活動 今年捐助60個團體、金額465萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行致力於回饋社會，多年來關懷弱勢，在歲末年終之際舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」活動，今年共捐助60個團體、金額達465萬元、受惠人數逾7,000人，持續援助需要幫助的弱勢族群。

合庫藉由全台分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質溫暖的協助。現代社會環境變化快速，緊湊的生活步伐致使社會大眾忽略對弱勢機構與族群的照顧，合庫秉持送愛不中斷的熱忱，透過各地分行協尋亟需各界援助的單位，如照護失能長者、收容貧困兒童及身心障礙者等機構，捐助資金以提升他們的生活品質。

「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動自104年舉辦至今，每年受惠人數逾5,000人，累計捐助總金額逾3,170萬元，成果深獲各界肯定。希望藉由合庫的拋磚引玉，點滴捐資引領國人對社會公益的關注，為寒冷的冬季注入正向的暖流。

合庫表示，以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧為核心公益策略，關懷體恤地方弱勢，整合運用金融核心職能與影響力來解決社會與環境挑戰；同時秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，凝聚集團資源以共創環境永續、樂活健康的美好社會。

合庫 生活 公益
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

缺人又缺錢學校難進用身障教職員 花蓮縣府編列經費助解套

關懷弱勢不缺席 金門縣議會捐年菜陪伴家扶家庭過好年

台東春節期間送藥到府不打烊 守護弱勢族群

影／赴台中山區陪長輩圍爐 賴清德總統：希望社會多關懷弱勢及長者

相關新聞

央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

凱基銀試辦虛擬資產保管業務 率先導入國際保險機制

凱基銀行今日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準。凱基銀行自2018年起，率先提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。