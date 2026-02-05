引壽險資金海外活水投資私募基金和國內重大公建 保險局鬆綁風險係數

台美貿易談判，企業將赴美國投資5千億，為了避免國內投資被排擠，政府鼓勵壽險業將海外龐大的投資資金移回國內投資，今日宣布多項鬆綁保險業投資風險係數措施，將修改「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及發布解釋令函降低多項相關的投資風險係數，同時也增訂整體保險業投資創業投資事業於新臺幣500億元內，不限產業範圍，得適用17.25%的風險係數規定。

主要調整重點，主要有三，包括：一、增訂保險業直接投資或透過私募股權基金、創業投資事業間接投資基礎建設者，得適用10.18%風險係數。

二、 為進一步鼓勵保險業資金投入國內策略性產業及淨零永續領域，將保險業投資五加二、六大核心、五大信賴產業、永續企業或標的未公開發行股票所適用的風險係數，由原適用37.5%之風險係數，修正為比照上櫃公司適用30%的風險係數，以利保險業資金協助產業發展時能兼顧風險排序與保險業風險。

三、配合擴大保險業資金辦理國內私募股權基金的範圍納入社會福利事業、永續企業或標的、基礎建設、五大信賴產業，有二種調整風險係數的新規定，包括：1、增訂保險業透過私募股權基金、創業投資事業間接投資社會福利事業者，比照公共投資適用1.28%的風險係數；2、現行保險業透過私募股權基金、創業投資事業投資混合型標的（包括五加二及六大核心產業）者，適用17.25%之風險係數，該混合型標的之範圍擴大至社會福利事業、永續企業或標的、基礎建設及五大信賴產業。