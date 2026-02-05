快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

引壽險資金海外活水投資私募基金和國內重大公建 保險局鬆綁風險係數

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
引壽險資金海外活水投資私募基金和國內重大公建，保險局大舉鬆綁風險係數。 圖／本報資料照片
引壽險資金海外活水投資私募基金和國內重大公建，保險局大舉鬆綁風險係數。 圖／本報資料照片

台美貿易談判，企業將赴美國投資5千億，為了避免國內投資被排擠，政府鼓勵壽險業將海外龐大的投資資金移回國內投資，今日宣布多項鬆綁保險業投資風險係數措施，將修改「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及發布解釋令函降低多項相關的投資風險係數，同時也增訂整體保險業投資創業投資事業於新臺幣500億元內，不限產業範圍，得適用17.25%的風險係數規定。

主要調整重點，主要有三，包括：一、增訂保險業直接投資或透過私募股權基金、創業投資事業間接投資基礎建設者，得適用10.18%風險係數。

二、 為進一步鼓勵保險業資金投入國內策略性產業及淨零永續領域，將保險業投資五加二、六大核心、五大信賴產業、永續企業或標的未公開發行股票所適用的風險係數，由原適用37.5%之風險係數，修正為比照上櫃公司適用30%的風險係數，以利保險業資金協助產業發展時能兼顧風險排序與保險業風險。

三、配合擴大保險業資金辦理國內私募股權基金的範圍納入社會福利事業、永續企業或標的、基礎建設、五大信賴產業，有二種調整風險係數的新規定，包括：1、增訂保險業透過私募股權基金、創業投資事業間接投資社會福利事業者，比照公共投資適用1.28%的風險係數；2、現行保險業透過私募股權基金、創業投資事業投資混合型標的（包括五加二及六大核心產業）者，適用17.25%之風險係數，該混合型標的之範圍擴大至社會福利事業、永續企業或標的、基礎建設及五大信賴產業。

保險 永續
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

列支業務交際費 有上限

香港宏福苑大火完成1032宗85%理賠 總額逾6530萬美元

香港新型碰瓷黨出沒 最高索償10.2萬美元 警調查逾30案

國壽品牌價值登全球500大

相關新聞

央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

引壽險資金海外活水投資私募基金和國內重大公建 保險局鬆綁風險係數

台美貿易談判，企業將赴美國投資5千億，為了避免國內投資被排擠，政府鼓勵壽險業將海外龐大的投資資金移回國內投資，今日宣布多...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。