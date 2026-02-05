永豐銀去年刷卡額創高 新年推國內外旅遊、訂閱服優惠

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
3月底前持永豐銀行信用卡於特選旅行社、旅遊平台、航空公司及免稅店刷卡分期滿額並完成登錄，單月最高回饋1萬元刷卡金。圖／永豐銀行提供
永豐銀行旗下信用卡2025年刷卡額再創高峰，年成長率逾20%；永豐銀行表示，適逢農曆春節即將到來，為滿足民眾因應年節安排旅遊或居家活動等各式需求，提供包含國內、外旅遊回饋最高1萬元及訂閱指定商店最高回饋15%刷卡金等活動，新春出遊或宅在家刷永豐卡均享優惠。

今年春節9天連假帶動國人出國意願。為減輕民眾旅費負擔、玩得更盡興，永豐銀行表示，即日起至3月底，持永豐信用卡於特選旅行社、旅遊平台、航空公司及免稅店刷卡滿10萬元並完成登錄，贈700元刷卡金，分期每滿1萬元加贈100元，每戶單月最高回饋10,000元。

3月底前於海外實體店面以外幣消費折合新台幣達4萬元以上，超額部分登錄後可享3%刷卡金回饋（上限600元），若為日圓、韓元再加碼1%（上限600元）。

有旅遊神卡之稱的永豐幣倍卡主打「先換匯、再刷卡」，客戶先依需求兌換美元、日圓或歐元，刷卡後直接自永豐外幣帳戶扣繳；6月底前刷幣倍卡享國外消費2%現金回饋無上限，國外實體消費、指定網購消費及指定旅遊通路額外享4%現金回饋（最高上限800元），新戶再加碼國外實體消費4%刷卡金（上限300元），最高享10%回饋。

根據調查，七成國人願付費、其中更有31%使用三種以上訂閱制服務，看準民眾需求，永豐銀行指出，即日起推出「永豐訂閱仔生存方案」，6月底前使用永豐卡單月訂閱「二間以上指定商店」且各別消費滿100元，完成登錄每月享5%回饋（每月上限50元）。

若首次透過永豐卡訂閱「任一間指定商店」且消費滿100元，再加碼10%回饋（每戶限回饋1次、上限50元），合計單月最高回饋15%。

指定商店通路涵蓋學習、數位、娛樂、保健、寵物、公益及遊戲等七大領域，包含AI工具ChatGPT、追劇神器Netflix及Disney+皆適用。

永豐銀行 刷卡 消費
央行公布元月外匯存底金額為6,044.57億美元 再創歷史新高

央行公布115年1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，再創歷史新高，較上月底增加19.04億美元。

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

凱基銀試辦虛擬資產保管業務 率先導入國際保險機制

凱基銀行今日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準。凱基銀行自2018年起，率先提...

