10年期公債最高得標利率1.425% 較前次勁揚10.5個基本點

央行受財政部委託，5日辦理標售「10年期115年度甲類第3期中央政府建設公債」，此次發行額為新臺幣350億元，本期公債最高得標利率1.4250%，相較於上次同年期公債（114年度甲類第10期增額公債，於114年12月5日發行）之最高得標利率1.3200%，上升10.5個基本點。

市場人士認為，此次10年期公債最高得標利率走揚，主要是受到美債10年期利率上揚影響；去年12月10年期美債殖利率約在4.09%；而近期10年期美債殖利率則上升至4.26%，也上揚了17個基本點。

在競標部分，此次投標倍數為1.53倍，最低得標利率為年息0.99%，最高得標利率為1.4250%，得標高低利率差為0.435個百分點，加權平均得標利率為年息1.3880%。

依得標行業別分析，本期以銀行業承購比重最高，占73.28%，其次為證券業23.00%、票券業2.29%、保險業1.43%。與上次同年期公債相比，銀行業承購比重明顯增加25.78個百分點，證券業則減少27.33個百分點。