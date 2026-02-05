快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

產險業首張外溢保單 新安東京海上微電腦瓦斯表附加條款

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
產險業首張外溢保單上線，新安東京海上獨推「微電腦瓦斯表附加條款」從減災到減費，以金融回饋機制提升社會防災韌性。圖／新安東京海上提供
產險業首張外溢保單上線，新安東京海上獨推「微電腦瓦斯表附加條款」從減災到減費，以金融回饋機制提升社會防災韌性。圖／新安東京海上提供

為積極響應政府政策，推動普惠金融與社會共好，新安東京海上產險領先業界，導入防災科技推出產險業首張「外溢保單」機制的「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」。

根據內政部消防署2025年最新統計，全台因瓦斯漏氣或爆炸事故所引發火災逾80起致造成重大財損及傷亡，凸顯居家安全防護之急迫性。

為實質鼓勵民眾建構更安全的居住環境，凡新投保或續保住宅火災保險任一主險，並安裝具自動遮斷功能之微電腦瓦斯表並投保本附加條款，即可享有住宅火災保險保費折減10%優惠，具體實踐金融業回饋社會、提升強化民眾風險韌性。

新安東京海上產險表示，截至2025年底全台住宅火險平均投保率仍不到四成。響應政府推動居家安全升級與智慧防災政策，將風險管理從事後補償推進至事前預防。此次推出的微電腦瓦斯表附加條款，正是結合政策導向與保險創新，鼓勵民眾安裝安全裝置，從源頭降低瓦斯事故風險，期待透過保險與科技的融合，引領產險業從傳統理賠補償，轉向積極參與社會風險治理，不僅提升每家每戶的安全韌性，更進一步落實公共安全與社會永續目標。

此外，考量民眾不同的商品需求，彈性選擇投保新安東京海上產物住宅火災及地震基本保險、住宅火災及地震綜合保險、居家綜合保險或住宅火災及日常生活責任綜合保險等任一主險後，皆可附加投保「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，投保時僅需檢附天然氣帳單影本證明已安裝微電腦瓦斯表，核保通過後保費立即折減，續保時亦自動適用，無需重新申請約定。

新安東京海上產險表示，相較於傳統瓦斯表，微電腦瓦斯表是更安全且具有主動遮斷功能的智慧型瓦斯計量裝置，當監測到大量氣體外洩、長時間使用及發生5級以上地震的異常狀況時，即會自動遮斷瓦斯避免氣爆引發火災事故，可說是提升居家安全的關鍵防護設備。

此外，新安東京海上產險亦提醒民眾，冬天時家中瓦斯使用量隨之大增，平日就要保持良好通風、定期檢查瓦斯管線，多一分用心就能多一分安全。

保險 火災 產險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

凱基銀試辦虛擬資產保管業務 率先導入國際保險機制

凱基銀行今日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準。凱基銀行自2018年起，率先提...

銀價狂飆逼出套利潮 央行緊急下架數萬套生肖幣

白銀價格急漲，意外讓中央銀行發行的生肖套幣出現套利空間。央行官員坦言，這是首度碰到類似情況，強調紀念套幣原意在於收藏與致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。