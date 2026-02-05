走進千年文明古埃及奇遇記 華南銀打造貴賓專屬活動

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行盛大舉辦「貴賓之夜-古埃及奇遇記」，由總經理黃俊智（右一）與個人金融事業群副總經理黃守良（左一）親自出席，邀請奇美博物館基金會董事長郭玲玲（中）及眾多貴賓共襄盛舉，現場氣氛熱絡。圖／華南銀行提供
華南銀行盛大舉辦「貴賓之夜-古埃及奇遇記」，由總經理黃俊智（右一）與個人金融事業群副總經理黃守良（左一）親自出席，邀請奇美博物館基金會董事長郭玲玲（中）及眾多貴賓共襄盛舉，現場氣氛熱絡。圖／華南銀行提供

華南銀行攜手奇美博物館共同合作，贊助其年度重點展覽《埃及之王：法老》，為財富管理VIP貴賓舉辦專屬包場尊榮活動，以不對外開放的私密形式，邀請貴賓在寧靜、從容的觀展環境中，近距離感受古埃及文明的磅礴氣勢與藝術魅力，展現華南銀行對高資產客戶細緻入微的用心款待。

華南銀行長期深耕高端客群服務，致力於將財富管理延伸至生活品味與文化體驗，透過量身打造的專屬活動，回饋客戶的支持與信賴，持續為貴賓創造兼具深度與溫度的尊榮體驗，讓金融服務不僅止於理財，更融入生活美學與文化體驗。

本次展覽是奇美博物館今年度重量級的展覽，亦是臺灣史上規模最大的古埃及文物展，集結來自大英博物館之國際級館藏，共展出280件珍貴文物，並首度引進總重高達28噸的大型石像，完整呈現古埃及文明的輝煌時代。展覽一開放即吸引高度關注，門票迅速售罄，更凸顯本次VIP包場活動的稀有與尊榮價值。

活動當日，華南銀行特別安排專屬導覽服務，讓貴賓在無人潮干擾的舒適空間中，沉浸式欣賞千年文明的智慧與美學。現場互動熱絡，賓客反應熱烈，不僅深受藝術震撼，更深刻感受到華南銀行以客為尊、重視長期關係經營的品牌精神，留下難忘而愉悅的參與體驗。

華南銀行表示，財富管理不僅是專業金融服務的提供，更是陪伴客戶提升生活品質與價值視野的重要夥伴。未來將持續結合藝術、文化與專業顧問服務，透過更多專屬、私密且具高度品味的VIP活動，深化與客戶之間的信任連結，打造值得細細品味的長期財富旅程。

因應政府推動亞洲資產管理中心政策，華南銀行持續深耕南台灣，布局高端財富管理與家族辦公室服務，今年1月「高資產旗艦中心」正式落成啟用，全新規劃的專屬空間，提供客戶更具隱私性與尊榮感的諮詢環境，另因華南銀行國際認證之高級理財顧問（ CFP）有效持證人數已突破360人，蟬聯公股銀行首位，將整合信託、保險、稅務與法律等專業團隊，可提供更全方位的財富管理服務。

華南銀行 財富管理 活動
