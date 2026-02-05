原保地貸款政策台東說明會 立委十年推動見成果

立委陳瑩多年來持續在立法院推動制度改革，促成「原住民保留地貸款信用保證」政策落地。為了讓原保地政策能被原民所用，陳瑩親赴台東四場說明會，傾聽族人的疑問及個案需求，並責呈原民會務必滾動式修正相關流程，讓族人真正能「借得到、用得到」。

原住民保留地長期因移轉限制，難以被金融機構視為有效擔保品，導致族人在住宅與產業發展資金取得上面臨重重困難。為做改善，陳瑩促成「原住民保留地貸款信用保證」政策，於2025年12月16日宣布，並於2026年1月16日正式上路，象徵原保地在金融市場邁向正常化的重要一步。

陳瑩自2016年重返立法院即著手推動「原住民金庫」政策，希望從制度面改善原住民族在金融體系中長期遭遇的不平等處境，其中「原住民保留地無法作為有效擔保品」正是核心問題。

隨著政策評估與跨部會溝通的累積，陳瑩逐步調整策略，改以「原保地貸款信用保證」作為突破方向，自2022年起持續透過質詢與協調，推動政府以信用保證機制降低金融機構風險，終於在去年促成原保地信用保證制度上路，歷經十年努力，讓原保地正式邁向金融市場正常化。

為讓政策資訊深入地方、協助族人了解申貸流程與權益，陳瑩連三日於台東出席原民會舉辦的四場「原保地貸款信用保證業務政策說明會」，與原民會及金融機構代表共同向在地族人說明制度內容、貸款用途、申請資格與必要文件。

陳瑩表示，台東原鄉地區幅員遼闊，族人對於金融服務的可近性相對不足，因此政策宣導與在地輔導同等重要，唯有資訊透明、流程清楚，制度才能靈活被使用。

陳瑩指出，原保地依法僅限原住民所有，過去在銀行授信實務上，往往因估價困難、流通性不足及管理成本較高等因素，被排除於一般不動產擔保之外，使許多族人「有土地卻貸不到款」。

此次由原民會委託土地銀行、合作金庫及全國農業金庫等金融機構合作，最高可提供9.5成信用保證，大幅提升金融機構承作意願，讓原保地真正具備融資功能，讓我們的族人不再「窮得只剩下土地」。

依現行規劃，原保地貸款可用於自建、自購與修繕住宅，以及經濟產業用途，包括營運周轉金與資本性支出等，申請人與配偶累計信用保證額度最高可達新台幣一千萬元。政府並透過利息補貼機制，減輕族人利息負擔，協助其在兼顧還款能力下取得發展資金。

陳瑩強調，原保地貸款信用保證不是補助，而是一項讓族人「借得到、用得到」的金融支持工具。未來也將持續督促相關單位優化申請流程、擴大承辦金融機構，讓制度更貼近原鄉需求，真正發揮促進住宅安定與產業發展的政策初衷。

說明會中，有許多族人提出疑問，包括如何評估原保地的價值？若領有禁伐補償是否還能申貸？或是要點中的每戶僅能一人申請的限制是否以戶籍地址登記為準？陳瑩表示，每個個案的條件評估有很多面向，不一定有統一答案，可向原民會各地的金融輔導員洽詢，或聯繫她辦公室諮詢。