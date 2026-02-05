快訊

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為31.679元。圖／本報資料照片
新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為31.679元。圖／本報資料照片

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為31.679元。

匯銀分析，美國 1 月標普全球服務業 PMI 由52.5 升至 52.7，ISM 非製造業 PMI則持穩於 53.8，高於 50 榮枯線，

顯示美國服務業景氣處於擴張區間；另政府部分停擺迅速落幕，市場持續消化川普提名華許為新任聯準會主席的消息，對聯準會獨立性的疑慮緩解，美元全面走強。

今天台股加權指數再度失守5日線，外資下午盤有匯出動作，加深新台幣貶值幅度。

新台幣 台股 聯準會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

受益AI伺服器及HPC大需求飆股

Fed「溝通緊縮」外界關注 理事米倫辭白宮經濟顧問

壽險業看美債波動 衝擊有限

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢...

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

農曆馬年春節進入倒數，中央銀行下周一（2月9日）啟動換新鈔作業，但銀行近期已提前感受到年節現金需求升溫，尤其過去使用率不...

加密貨幣投資不踩雷！「果殼」林紘宇律師提醒這三類風險要小心

即將迎來農曆新年，許多人可能會規劃將年終獎金、紅包用於理財，或是做資產的配置與規劃，但在分享資訊的同時千萬要小心，不要成...

過半台灣人想「微退休」！滙豐揭關鍵門檻：先存到730萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，...

台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角

台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為...

萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。