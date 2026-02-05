台股跌破5日線 新台幣下午盤貶幅加大逾1角
台股加權指數收盤跌逾400點，5日線失守；新台幣匯價下午盤貶幅擴大逾1角，向31.7元靠攏，下午盤開盤後半小時最低匯價為31.679元。
匯銀分析，美國 1 月標普全球服務業 PMI 由52.5 升至 52.7，ISM 非製造業 PMI則持穩於 53.8，高於 50 榮枯線，
顯示美國服務業景氣處於擴張區間；另政府部分停擺迅速落幕，市場持續消化川普提名華許為新任聯準會主席的消息，對聯準會獨立性的疑慮緩解，美元全面走強。
今天台股加權指數再度失守5日線，外資下午盤有匯出動作，加深新台幣貶值幅度。
