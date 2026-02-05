銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國際銀價大漲，由於中央銀行生肖套幣內有一枚含銀一盎司的面額100元銀幣，引發市場搶收潮。圖為今年推出的馬年生肖套幣，每套2450元的價格也創下歷年新高。圖／本報資料照片
國際銀價大漲，由於中央銀行生肖套幣內有一枚含銀一盎司的面額100元銀幣，引發市場搶收潮。圖為今年推出的馬年生肖套幣，每套2450元的價格也創下歷年新高。圖／本報資料照片

國際銀價強勢，意外點燃國內「央行生肖紀念套幣」的搶收熱潮。牯嶺街錢幣業者指出，第二輪、第三輪生肖套幣內含銀幣，二手市場詢問度明顯升溫，部分熱門生肖的收購價，已較當年發行價翻倍。

不過，業者表示，這波行情升溫速度之快，銀價上沖下洗，現在「不敢電話報價」，畢竟銀價時時刻刻都在變動，「現在等於一天一個價，今天報這個價，明天收購價也可能再往上拉」，行情變化之快，連店家都必須隨時盯盤調整。

錢幣業者指出，市場焦點主要集中在第二輪與第三輪生肖套幣，兩個系列的最大共通點就是「套幣內含銀幣」，多為一英兩純銀規格，當國際銀價走升，實質金屬價值自然水漲船高。以第三輪生肖套幣為例，每套為「兩枚套裝」，包含一枚銀幣與一枚銅合金幣，以今（5）日來說，市場收購價站上2800元，跟原本1800-1900元發行價格相比已有五成漲幅。

若是題材較受收藏族青睞、保存狀況良好的年份，價格彈性更大。業者透露，虎年套幣目前收購價已可超過3000元，而象徵吉祥、需求穩定的龍年套幣，市場甚至喊到3600元左右，較當時1900元的發行價幾乎翻倍。

中央銀行發行的官方售價，第三輪早期套幣多落在1800元左右，近年才調升至1900元，最新的馬年套幣因銀幣大漲，考慮材料成本，才一次拉高至2450元。

不只第三輪，第二輪生肖套幣同樣受惠。業者表示，第二輪套幣同樣內含銀幣，雖然設計與後期不同，但在銀價支撐下，近期詢問度同步升溫，有收藏族更選擇「整套出清、一次變現」。

眼見有套利空間，央行也將過去庫存套幣回收，避免有心人士收購套利，官員表示，套幣發行是為滿足收藏需求，若成為炒作商品，違反發行本意並非央行樂見。

市場 央行 紀念幣
