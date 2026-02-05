萬事達卡：過半民眾青睞雙幣卡 逾七成持卡人選「日圓」

面對即將到來的春節長假與賞櫻旺季，出國旅遊人數可望持續成長，帶動消費者對雙幣信用卡的需求，根據萬事達卡調查，57%受訪者已持有或有意願申辦雙幣卡。為滿足此需求，萬事達卡攜手中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行推出雙幣卡產品，提供日圓、美元、歐元等雙幣卡選擇，滿足持卡人不同目的地的支付需求。

根據交通部及教育部統計，2025年1至11月國人出國人次及2024年台灣留學生人數，分別較前一年度同期成長12%、11%。隨著信用卡已成為出國時主要支付工具，萬事達卡調查發現，過去一年有出國經驗的受訪者中，高達七成選擇使用信用卡消費。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等三大優勢，能為海外消費提供更便利且安全的支付體驗。調查進一步顯示，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡。

另外，留學市場成長也推升海外支付需求。教育部數據顯示，美國（37%）為最受歡迎的留學目的地，赴日本留學人數也在2024年大幅成長40%。萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為進行匿名匯總數據分析 ，發現留學美、日、紐澳的學生平均每張卡年刷約20萬元新台幣，消費結構以教育相關支出占比最高（26%），其次為零售商品（16%）及餐飲食品（12%）。

而在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%，顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。面對頻繁的海外消費需求，如何有效管理匯率風險成為留學生及海外旅客的關鍵考量。

萬事達卡調查顯示，56%受訪者認同雙幣卡能有效降低海外刷卡時的匯差變動風險，33%受訪者認為較跨境匯款再領現金更便利。對於申辦誘因，受訪者最重視的前三項因素依序是回饋方式為現金（86%）、海外消費回饋率高（50%）及全程海外醫療險（43%）。

值得注意的是，43%雙幣卡持卡人期待世界之極卡、世界卡等頂級產品也加入雙幣卡功能，顯示高端市場對雙幣卡的需求持續攀升。萬事達卡將持續攜手銀行優化雙幣卡產品，滿足消費者日益增長的海外消費需求。