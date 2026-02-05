凱基銀試辦虛擬資產保管業務 率先導入國際保險機制

凱基銀行今日宣布開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，為市場建立更高安全標準。凱基銀行自2018年起，率先提供虛擬資產交易所「法幣收付款與價金信託」服務，成為國內第一家進入虛擬資產金融服務的銀行。並於2025年獲金管會核准試辦申請，投入虛擬資產保管業務。

凱基銀行總經理林素真表示，主管機關積極推動台灣虛擬資產服務法立法程序，金融業者也需要對虛擬資產的發展做好準備。而虛擬資產保管服務在整個生態系中扮演核心角色，試辦成效將有助於保障客戶資產安全，而接軌國際規範標準，對於虛擬資產業務健全發展極為重要。

凱基銀此次以「穩健、安全、合規」為核心原則，攜手虛擬資產交易平台業者共同參與虛擬資產保管業務試辦，並在多方專業機構的協作下，凱基銀行成為國內虛擬資產保管銀行中首家完成投保的金融機構，不僅為保管資產提供額外保障，更期待為虛擬資產保管服務建立市場標準，打造值得信賴的服務模式。

凱基銀指出，銀行提供的保管服務，著重於制度化管理、資產安全控管與中長期保管運作。凱基銀行本次保管業務的核心架構，採用全離線冷錢包技術，結合 HSM（硬體安全模組）為基礎的冷儲存裝置，確保資產在物理與網路層面皆處於隔離狀態。冷儲存系統涵蓋軟硬體完全離線的設計，並搭配多層管理機制，強化操作流程與權限控管，進一步降低人為風險。

本次虛擬資產保管業務試辦，凱基銀行邀請符合主管機關規定且具代表性的虛擬資產交易平台共同展開合作，包括Atrix 跨鏈、BitoPro 幣託、HOYA BIT禾亞、XREX 鏈科，以及 ZONE Wallet 拓荒等五家VASP平台業者。五家虛擬資產交易平台將部分虛擬資產轉存至凱基銀行設置之冷錢包保管。凱基銀行透過與業者合作，提供符合監管要求且具高度安全性的保管服務，達成風險分散之目的，參與保管試辦的平台業者亦展現共同健全產業發展的企圖心，加強交易所會員用戶對資產安全的信任與信心。