快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

AFTEE 先享後付闢線下點餐系統 拚交易量成長1.5倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AFTEE 先享後付開創支付新場域，2026年發展線下服務版圖進軍點餐系統，首波目標5,000家實體餐飲店。目前已經與6,000多間商家結盟，新戶客單價年增35%，會員數近200萬人，力拚今年達到1.5 倍交易量目標。

全球先買後付（BNPL， Buy Now Pay Later）市場穩健成長，根據《2025年先買後付商業數據手冊》，BNPL產業規模自2025年至2030年期間的複合年增長率將達到10.2%，預計2030年底成長至約 9,118 億美元。

AFTEE 先享後付深耕台灣8年，結盟商戶數突破6,000家，會員數即將突破200萬人，為台灣市場帶來成熟且穩定的BNPL支付體驗，除了消費端服務外，AFTEE先享後付去年以技術供應商的角色切入市場。 提供企業 BNPL 解決方案，相繼與台灣三星、7-ELEVEN 合作，拓展 BNPL 在不同商業場景中應用的潛力。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，透過拓展AFTEE應用生態圈與提供企業技術支援，2025年營收表現相較前一年成長超過15%。

展望2026年，AFTEE先享後付目標消費額1.5倍成長目標，主要來自業績總額、訂單量與消費者使用頻次等三大指標；透過「深耕廣拓」的雙重策略發展內部會員經營與外部線下店點拓展。今年首次推出會員等級創造回購誘因，同步經營線下版圖，將從餐飲服務開啟，初期目標5,000家餐飲業

山崎竜慧表示，2025年全力發展 Fintech 技術應用，強化企業創建專屬的後支付功能，去年為台灣三星支援Samsung Finance+無卡分期服務，今年上半年預計在台灣三星線上商城導入AFTEE先享後付；去年宣布與7-ELEVEN建立深度合作。「7-ELEVEN取後付」服務提供多元繳費管道付款，避免消費者誤領陌生包裹，每月使用率呈30-40%逐月提升，目前可使用取後付的電商店家已逾200家並穩定成長，目標今年覆蓋度將突破3,000家商戶，創新超商取貨體驗。

消費 餐飲業 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

Epic Games副總親口承認「啟動器很爛」：速度太慢體驗非常糟糕

珍稀候鳥「冠鷿鷈」停棲台東卑南溪口 縣府籲遊客勿打擾

電信業搶攻電動車充電

7-ELEVEN「OPENPOINT點數生態圈」圈進泰國！uniopen會員消費自動跨境雙向累點

相關新聞

銀價狂飆逼出套利潮 央行緊急下架數萬套生肖幣

白銀價格急漲，意外讓中央銀行發行的生肖套幣出現套利空間。央行官員坦言，這是首度碰到類似情況，強調紀念套幣原意在於收藏與致...

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

農曆馬年春節進入倒數，中央銀行下周一（2月9日）啟動換新鈔作業，但銀行近期已提前感受到年節現金需求升溫，尤其過去使用率不...

加密貨幣投資不踩雷！「果殼」林紘宇律師提醒這三類風險要小心

即將迎來農曆新年，許多人可能會規劃將年終獎金、紅包用於理財，或是做資產的配置與規劃，但在分享資訊的同時千萬要小心，不要成...

新台幣午盤貶6.1分 暫收31.638元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.638元，貶6.1分，成交金額7.69億美元

新台幣開盤貶4.3分 為31.62元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.62元開盤，貶4.3分

國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。