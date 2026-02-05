AFTEE 先享後付闢線下點餐系統 拚交易量成長1.5倍

AFTEE 先享後付開創支付新場域，2026年發展線下服務版圖進軍點餐系統，首波目標5,000家實體餐飲店。目前已經與6,000多間商家結盟，新戶客單價年增35%，會員數近200萬人，力拚今年達到1.5 倍交易量目標。

全球先買後付（BNPL， Buy Now Pay Later）市場穩健成長，根據《2025年先買後付商業數據手冊》，BNPL產業規模自2025年至2030年期間的複合年增長率將達到10.2%，預計2030年底成長至約 9,118 億美元。

AFTEE 先享後付深耕台灣8年，結盟商戶數突破6,000家，會員數即將突破200萬人，為台灣市場帶來成熟且穩定的BNPL支付體驗，除了消費端服務外，AFTEE先享後付去年以技術供應商的角色切入市場。 提供企業 BNPL 解決方案，相繼與台灣三星、7-ELEVEN 合作，拓展 BNPL 在不同商業場景中應用的潛力。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，透過拓展AFTEE應用生態圈與提供企業技術支援，2025年營收表現相較前一年成長超過15%。

展望2026年，AFTEE先享後付目標消費額1.5倍成長目標，主要來自業績總額、訂單量與消費者使用頻次等三大指標；透過「深耕廣拓」的雙重策略發展內部會員經營與外部線下店點拓展。今年首次推出會員等級創造回購誘因，同步經營線下版圖，將從餐飲服務開啟，初期目標5,000家餐飲業。

山崎竜慧表示，2025年全力發展 Fintech 技術應用，強化企業創建專屬的後支付功能，去年為台灣三星支援Samsung Finance+無卡分期服務，今年上半年預計在台灣三星線上商城導入AFTEE先享後付；去年宣布與7-ELEVEN建立深度合作。「7-ELEVEN取後付」服務提供多元繳費管道付款，避免消費者誤領陌生包裹，每月使用率呈30-40%逐月提升，目前可使用取後付的電商店家已逾200家並穩定成長，目標今年覆蓋度將突破3,000家商戶，創新超商取貨體驗。