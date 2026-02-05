土銀導入智慧財產管理制度 獎勵機制引領行員投入金融專利研發

為擴大金融專利綜效，土地銀行近年不僅導入「臺灣智慧財產管理制度（簡稱TIPS）」，在3日獲經濟部產業發展署頒發「TIPS A 級驗證」，由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，為國內首家取得A級驗證國營銀行，充分展現對金融專利管理及創新。

因應數位金融轉型目標，土地銀行長年以獎勵機制引領行員投入金融專利研發，截至去年12月底，土地銀行經核准專利已達772件。此外，土地銀行參加經濟部智慧財產局舉辦「2025年產業專利分析與布局競賽」之出題企業，為國內首家銀行參與出題，題目內容聚焦於「防制金融詐騙偵測技術」，藉由參賽團隊的深度分析，協助企業將專利資訊轉為研發創新能量。

在金融專利逐年增加的趨勢下，土地銀行近年導入TIPS管理制度，以智慧財產權在創新、取得、保護、維護與運用等建立循環式管理，有效運用跨部門合作機制整合資訊、研發及管理單位，打造制度化、標準化的智慧財產管理制度。